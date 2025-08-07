Obavijesti

News

Komentari 1
ZAHVALILI NA POMOĆI

Kraj potrage: Policija pronašla muškarca nestalog kod Kutjeva

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Kraj potrage: Policija pronašla muškarca nestalog kod Kutjeva
Foto: Splitska policija

Policija je rano jutros objavila kako je muškarac (42) nestao s kućne adrese ta da ga traže. U međuvremenu je pronađen živ

Policijska uprava požeško-slavonska je u četvrtak rano ujutro objavila kako je nestao G.V. (42) iz kuće u mjestu Nova Ljeskovica kod Kutjeva.

Oko deset sati su javili kako je nestali muškarac pronađen živ na području općine Čaglin. Rekli su i da je potraga time obustavljena te zahvalili na pomoći. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci
Tu-du-du, nema nam pomoći!

Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci

VIDEO Objekt se kreće značajno brže od drugih sličnih objekata i ima neobičnu putanju, stoga je moguće da ipak nije riječ o običnom kometu
Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili
Gazda Rajiču, di je zapelo?

Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili

‘Našamarao me neki ćelavac dok me optuživao da sam uzeo bakšiš’, pričaju i mladići koji su radili Thompsona u Sinju
Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti
NAPAO JE I PICULU

Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti

Vučić je izjavio kako su se na proslavi čuli ustaški pokliči te ustvrdio da je riječ o "dugogodišnjoj pripremi javnog mnijenja".

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025