ZAHVALILI NA POMOĆI
Kraj potrage: Policija pronašla muškarca nestalog kod Kutjeva
Policijska uprava požeško-slavonska je u četvrtak rano ujutro objavila kako je nestao G.V. (42) iz kuće u mjestu Nova Ljeskovica kod Kutjeva.
Oko deset sati su javili kako je nestali muškarac pronađen živ na području općine Čaglin. Rekli su i da je potraga time obustavljena te zahvalili na pomoći.
