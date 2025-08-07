Kraj potrage: Policija pronašla muškarca nestalog kod Kutjeva

Policijska uprava požeško-slavonska je u četvrtak rano ujutro objavila kako je nestao G.V. (42) iz kuće u mjestu Nova Ljeskovica kod Kutjeva.

Oko deset sati su javili kako je nestali muškarac pronađen živ na području općine Čaglin. Rekli su i da je potraga time obustavljena te zahvalili na pomoći.