Danas oko 18.00 sati na području općine Bukovlje došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ozlijeđena, a potom je od zadobivenih ozljeda preminula
Kraj potrage! Policija pronašla ubojicu kod Sl. Broda: 'Pod našim je nadzorom...'
Policija je za 24sata potvrdila kako je pronašla ubojicu koji je u utorak usmrtio Zorana Grgića (62). Kratko su kazali kako je ubojica pronađen i pod njihovim je nadzorom.
Podsjetimo, Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak poslijepodne ubijen je muškarac star oko 60 godina. Ubio ga je dvostruko mlađi muškarac. Neslužbeno, doznajemo da su se ubojica i ubijeni družili cijeli dan na izletištu Ljeskove vode i navodno je s njima bio otac muškaraca koji je počinio ubojstvo.
- Čuo sam da je muškarac koji je sada u bijegu prestigao automobil ubijenog i zapriječio mu put. Izašao je iz svog vozila i prišao automobilu kojeg je vozio ubijeni. Izvadio je pištolj i kroz staklo na vozačevim vratima u nesretnog muškarca ispalio nekoliko hitaca. Zatim je sjeo u automobil, okrenuo se i pobjegao je u smjeru odakle je došao - rekao je jedan od mještana Šušnjevaca.