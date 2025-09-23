Obavijesti

News

Komentari 5
NAKON NEKOLIKO SATI

Kraj potrage! Policija pronašla ubojicu kod Sl. Broda: 'Pod našim je nadzorom...'

Piše Ivan Jukić, Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
1

Danas oko 18.00 sati na području općine Bukovlje došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ozlijeđena, a potom je od zadobivenih ozljeda preminula

Policija je za 24sata potvrdila kako je pronašla ubojicu koji je u utorak usmrtio Zorana Grgića (62). Kratko su kazali kako je ubojica pronađen i pod njihovim je nadzorom.

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu 00:54
Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Podsjetimo, Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak poslijepodne ubijen je muškarac star oko 60 godina. Ubio ga je dvostruko mlađi muškarac. Neslužbeno, doznajemo da su se ubojica i ubijeni družili cijeli dan na izletištu Ljeskove vode i navodno je s njima bio otac muškaraca koji je počinio ubojstvo. 

- Čuo sam da je muškarac koji je sada u bijegu prestigao automobil ubijenog i zapriječio mu put. Izašao je iz svog vozila i prišao automobilu kojeg je vozio ubijeni. Izvadio je pištolj i kroz staklo na vozačevim vratima u nesretnog muškarca ispalio nekoliko hitaca. Zatim je sjeo u automobil, okrenuo se i pobjegao je u smjeru odakle je došao - rekao je jedan od mještana Šušnjevaca.

