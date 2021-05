Kultni zagrebački radio, popularna 101-ica, mogla bi se ugasiti. Vijeće za elektroničke medije je na prošlotjednoj sjednici poništio obavijest o namjeri davanja radijske koncesije za Zagreb i Zagrebačku županiju (Z-ZG2) - 101.MHz jer ponuda Radija 101 d.o.o nije bila valjana, a Top Radio d.o.o, svoju je valjanu ponudu povukao 13. svibnja.

Natječaj je otvoren 1.travnja. a zatvoren 3. svibnja. Obje tvrtke su se prijavile za koncesiju na 15 godina. Prema Sudskom registru, Top radio. d.o.o. je osnovao Ivan Jurić-Kačunić 24. travnja 2021. godine. Prema istom registru, Jurić - Kačunić je do 27. travnja 2021. godine bio jedini član tvrtke ENTER ZAGREB d.o.o. za medijske usluge. Također, od 19. veljače 2021. upisan je kao direktor tvrtke ENTER IQ d.o.o. za usluge te kao direktor tvrtke MEDIA SERVIS GLOBAL d.o.o. za informativnu djelatnost od 19. travnja 2021. godine. Njegova tvrtka, Top Radio je 13 svibnja povukla ponudu za koncesiju iako je Vijeće ocijenilo da je njihova ponuda važeća.

'Uništavanje pluralizma'

Vlasnik Radija 101 Thomas Alexander Thimme izjavio je da će se prijaviti na novi natječaj za radijsku koncesiju i upozorio da će ta nezavisna postaja u slučaju da joj Vijeće za elektroničke medije (VEM) do tada ne dopusti emitiranje biti uništena, a pluralizma u Hrvatskoj više neće biti. Thimme je rekao da je VEM odbacilo jedinu ponudu jer su prekasno dostavili potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenju svih poreznih obveza i jer nisu dostavili financijska jamstva za podmirenje troškova tromjesečnog poslovanja.

No, on smatra da Radio 101, koji ima 37-godišnju tradiciju, ispunjavaju sve uvjete, a problem vidi u koncentraciji medijskog tržišta pa se nada da će im zbog pluralizma medija nakon isteka postojeće koncesije zadnjeg dana svibnja u ponoć biti dopušteno emitiranje do završetka natječaja. Ustvrdio je da Radio Antena ima "nezakoniti monopol zbog koncentracije više postaja" koje imaju iste vijesti i isti menadžment, ali da za to nikog nije briga zbog čega bi sve moglo završiti na sudu. U povijesnom izvatku dostupnom na stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda, vidljivo je da je Ivan Jurić-Kačunić bio direktor Antene od 29. ožujka 2011. godine, nakon čega postaje prokurist. Prema registru, Jurić - Kačunić od 25. siječnja 2017. godine više nije na toj funkciji.

Thimme je vijeću postavio i pitanje "zašto uništava pluralizam i podržava medijski monopol", dodajući da se nada raspisivanju novog natječaja.

Djelatnici Radija 101 oglasili su se i objavom na Facebooku koju prenosimo u cijelosti.

Nakon 37 godina emitiranja, čini se da se vašoj i našoj Stojedinici bliži kraj. Kako cijelo vrijeme govorimo da bez vas ne bi bilo ni nas, te kako ste VI naš ’12. igrač’, bilo bi fer da i taj igrač zna o čemu se radi. Agencija za elektroničke medije poništila je natječaj za koncesiju i od 31. svibnja Radio 101 gubi pravo emitiranja. Od Agencije bezuspješno tražimo da nam privremeno dozvoli emitiranje do kraja novog natječaja za koncesiju. U protivnom, od utorka, 1. lipnja, na 101.0 MHz slušat ćemo - tišinu.

Jedino što želimo je nastaviti raditi svoj posao - zajedno s vama.

Vaši:

Ifka, Šaman, Renata, Ivonna, Nina, Slavin, Andrea, Iva-Mila, Mislav, Tibor, Petra B., Petra T., Julija, Azer, Dubravka, Teta, Milan i Leo.

Prosvjed prije 25 godina

Ovo nije prvi put da Radiju 101 prijeti zatvaranje. Prije 25 godina više od 120 tisuća ljudi došlo je podržati Radio 101, kojem je tri dana prije oduzeta koncesija za emitiranje od strane Vijeća za telekomunikacije. Taj prosvjed je još poznat i kao 'Noći svijeća', a zbog njega i pritisaka Europske komisije i prijetnjom sankcijama, koncesija je vraćena.