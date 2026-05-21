Krajačeva izjava ulazi u anale političkog licemjerja kao apsolutni vrhunac prijetvornosti, ona nadilazi čak i iscrpljene štoseve kakvih smo se naslušali u aferama oko Sanadera, Bandića, Plenkovićevih ministara...
KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+
Krajač je nadmašio i Srećka Šojića iz srpske komedije: 'Iznenađen sam i uvređen...'
Čitanje članka: 1 min
Siniša Krajač, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, je o ostavci svog šefa Zlatka Mateše na mjesto čelnika HOO-a dao izjavu ispunjenu nevjericom, čak i šokom. Krajač je zatečen, ništa takvo nije očekivao, ništa nije dalo naslutiti da bi se nešto slično moglo dogoditi, on ne zna što je razlog ostavci, pogodila ga je kao grom iz vedra neba. Zvučao je poput Srećka Šojića, lika iz srpske "Tesne kože", koji se teatralno žalio da je "iznenađen i uvređen":
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku