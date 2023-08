'Krajem tjedna moguće olujno nevrijeme i bujične poplave'

Dežurni prognostičari iz DHMZ-a najavljuju da bi krajem ovog tjedna i početkom idućeg trebalo doći do promjene vremena koja bi okončala toplinski val.

Krajem tjedna moguća olujna nevremena i bujične poplave

"Prema trenutačno dostupnim prognostičkim materijalima promjena vremena, osim pada temperature, uključuje i

naoblačenje s kišom, moguće i s jačim grmljavinskim pljuskovima", navode za 24sata.

Još uvijek je teško točno odrediti, dodaju, kada će i gdje biti olujnog nevremena koje bi uz obilnu kišu može uzrokovati bujične poplave.

"Iz današnje perspektive je teško reci, za preciznije prognoze ipak treba još pričekati, no određena vjerojatnost za olujno nevrijeme i bujične poplave postoji", dodaju.

U Hrvatskoj traje toplinski val zbog dotoka i zadržavanja iznimno toplog i suhog zraka u sklopu prostrane anticiklone.

"Toplinski je val pritom jače izražen na Jadranu nego u unutrašnjosti. Naime, zbog toplih pa i vrlo toplih noći te vrućine tijekom dana

akumulirano je više topline na obali nego u ostatku Hrvatske", navode.

Na Jadranu temperature noću idu i do 30 stupnjeva

Na Jadranu se temperatura noći i ujutro ne snižava niže od 25 stupnjeva, dok je u Dubrovniku čak oko 30 stupnjeva.

"Dnevne vrijednosti rastu do 35-36 stupnjeva, samo rijetko mogu biti malo više od toga."

U većini kopnenih područja noću se temperatura snizi na vrijednosti niže od ili najviše oko 20 stupnjeva što je, dodaju, puno podnošljivije na moru.

Rujan iznadprosječno topao

"Uz to, na kopnu su najviše dnevne vrijednosti temperature od 32 do 36 stupnjeva. Ove niže vrijednosti se očekuju u dijelu Like i Gorskog kotara."

U rujnu je, pak, ističu, prema dostupnim dugoročnim prognozama koje nisu pouzdane kao kratkoročne, razmjerno velika vjerojatnost za iznadprosječnu toplinu.

"Moguć je nastavak kasnoljetnog vremena, osobito na Jadranu", navode dežurni prognostičari iz DHMZ-a za 24sata.