Novi toplinski udar: Trajat će do vikenda, a onda ide pogoršanje

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za toplinske valove koji će idućih dana zahvatiti Hrvatsku. Za gradove Rijeku, Dubrovnik, Knin i Split izdano je crveno upozorenje, dok narančasto upozorenja izdano i za Zagreb, Karlovac i Gospić. Iako je već jučer bilo poprilično sunčano i vruće, u tolikoj mjeri da je dnevna temperatura išla i do 37 stupnjeva, vrhunac toplinskog vala tek je pred nama. Naime, meteorolozi tvrde je moguće da će biti riječ o jednom od najsnažnijih toplinskih valova ovoga ljeta i to ne samo na Jadranu nego i u kontinentalnom dijelu.

Opasnost od toplinskih valova koji bi trebali trajati do vikenda najavljena je prvenstveno za riječko i dubrovačko područje, dok bi upravo danas vrhunac vala trebao biti na kninskom i splitskom području. No, čini se da se vrijeme neće smiriti nakon toplinskih valova. na samom kraju nedjelje i noći na ponedjeljak, očekuje se izražajni prodor sa sjeverozapada. Drugim riječima, moguće je da nas opet zahvati snažna oluja. No, o tome je još prerano govoriti.

Liječnica: Najčešće im je muka i povraćaju

- Osobito je važno naglasiti kroničnim bolesnicima da uzimaju svoju terapiju i to redovito. I bolesnima i zdravima savjetujemo da piju od dvije do tri litre tekućine na dan. Prehrana bi trebala biti bazirana što više na voću i povrću, a ne na teškim i masnim obrocima. Naravno, trebalo bi izbjegavati boravak na otvorenom, najviše između 10 i 17 sati. No, ukoliko je to nemoguće onda se valja pravilno zaštiti - rekla je Senka Kajčić, specijalist hitne medicine i ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko - goranske županije. Upravo se tamo ovih dana očekuju najgore vrućine. Liječnica tvrdi da cijelo ljeto imaju pojačan broj intervencija te se nada da će u idućim danima sve ostati u granicama normale. Tvrdi da ljudi kojima je pozlilo na vrućini i zbog kojih izlaze najčešće na teren, uglavnom imaju glavobolju, mučninu i povraćaju. Neki imaju i vrlo teške simptome kao što su teški poremećaji stanja svijesti i jako visoka temperatura.

'Ne polijevajte ih po glavi'

- Ako vidite nekoga u takvom stanju, svakako mu pomozite. Ne ostavljajte ga samog i ako je moguće stavite tu osobu u hlad. Ako je pri svijesti, dajte mu piti. Nikako ga nemojte polijevati vodom po glavi, eventualno mu stavite vlažan oblog. I naravno, nazovite brzo Hitnu pomoć - rekla je Kajačić. Dodala je kako su svi savjeti koji se neprestano ponavljaju za vrijeme vrućina općeniti te kako je svaki čovjek jedinka za sebe i može reagirati na različite načine. Zato su, kaže, i pristupi pacijentima različiti.

- Nekima je dovoljna infuzija, pogotovo ako imaju mučninu i povraćaju. Nekima simptomatska terapija ako su u bolovima pa im je onda i damo, Svakako je ključno da se nastave hidrirati - tvrdi liječnica.