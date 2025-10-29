Krajnja desnica kreira novi nacionalistički mit o Jasenovcu gdje se ustaše čisti od zločina

Dok jedni ustaše pjevaju o Jasenovcu kao o "kući Maksovih mesara", drugi ustaše proglašavaju Jasenovac radnim, a ne logorom smrti.

Što je onda istina?

Jesu li u Jasenovcu klali ili su odgajali? Je li to bila klaonica Maksovih mesara ili učilište, lječilište i prihvatilište? Bilo bi korisno da se ustaše odluče što im je prihvatljivije: širiti zastrašujuću famu o Jasenovcu kao ustaškoj klaonici, s nastavkom na klaonicu u Čapljini, na Neretvu koja nosi Srbe, na kamione koji kroz Imotski žure ili ipak širiti priču o tome da su ustaše praktički bili humanitarci?

Nakon jučerašnjeg sramotnog i skandaloznog okruglog stola u Hrvatskom saboru u organizaciji Hrvatskih suverenista i Domina, od kojeg je Gordan Jandroković oprao ruke, kao što je prao ruke od ustaških pozdrava na saborskim sjednicama, nakon takozvanog znanstvenog skupa na kojem nije bilo znanstvenika, postavlja se pitanje što ustaše, simpatizeri NDH, povijesni revizionisti, krajnji desničari zapravo hoće?

Hoće li slaviti ustaše kao koljače, hoće li promovirati ustaše kao humanitarce u Jasenovcu ili obilježavati ustaše kao žrtve komunističkih zločina?

Ili žele sve zajedno?

Novi mit o Jasenovcu

Zasad je sigurno jedno: krajnja, proustaška, paraobavještajna desnica s umanjivanjem žrtava i ublažavanjem karaktera logora promovira novi nacionalistički mit o Jasenovcu, kakav je s pretjerivanjem broja žrtava desetljećima njegovala nacionalistička Srbija.

Iako se u onoj notornoj pjesmi "Jasenovac i Gradiška Stara" ne pjeva o lječilištu, učilištu, prihvatilištu, humanim radnim uvjetima, o obrtničkim školama u koje su se djeca dolazila školovati, nego o "kući Maksovih mesara".

Ti logori, prema riječima jednog od autora istraživanja, nisu bili logori smrti nego "radni logori u svrhu izolacije građana nepoćudnih tadašnjim vlastima", poput Židova i Roma, ili onih koji su kažnjeni prisilnim radom zbog "protudržavnih djela".

Državna pozornica

Takvo istraživanje (ili "istraživanje") dobilo je svoju političku legitimaciju u Hrvatskom saboru, kao i nacionalnu pozornicu u najvišoj instituciji hrvatske države, gdje se navodno sada smije otvoreno promovirati ustaštvo ili amnestirati ustaše.

Ali još gore, takvo "istraživanje" godinama ulazi u hrvatske osnovne škole, gdje prkosi povijesnim udžbenicima i činjenicama i u kojima djeca još uvijek nemaju organizirane izlete u Spomen-područje Jasenovac.

Možda su, kako se tvrdilo jučer u Saboru, djeca odlazila na "školovanje u Jasenovac", ali danas školska djeca ne odlaze organizirano u Spomen područje Jasenovac.

Stoga su djeca izložena informacijama koje idu prema povijesnom revizionizmu i brisanju zločinačkog karaktera ustaškog režima.

Mrtvi su sami krivi

Tamo se događala "izolacija građana zbog protudržavnih djela", tamo su djeca odlazila u školu, u logorima je postojala zdravstvena zaštita, glazbeni sastavi, mogućnost bavljenja sportom i dopisivanja s obitelji. A život se "mogao izgubiti zbog bolesti, bijega ili odmazdi za diverzije partizana".

Znači, partizani su krivi za ubojstva u Jasenovcu.

Ili su logoraši sami krivi što su bježali iz tog raja na zemlji.

Ili naprosto nisu vodili dovoljno brige o svom zdravlju.

Skandalozno širenje ovog nacionalističkog, desničarskog, proustaškog mita o Jasenovcu i njegova promocija u Hrvatskom saboru, kao što je prije nekoliko godina promovirana i na javnoj televiziji, mita iza kojeg stoje parlamentarne stranke i o kojem šuti Andrej Plenković i Gordan Jandroković, treba promatrati u širem kontekstu.

Etapa desne revolucije

Treba ga gledati kao još jednu etapu u desničarskoj kleronacionalističkoj revoluciji koja je zahvatila Hrvatsku otkako je Plenković ušao u krevet s Domovinskim pokretom, čiji se jedan lider - Ivan Penava - bavi istraživanjem komunističkih zločina u Bleiburgu, a njegovi bivši suradnici iz stranke Domino (čijeg je šefa DP optužio da je "Kadijevićev vodnik s Batajnice") bave se promocijom jasenovačkog mita.

Naslanja se to i na Thompsonov koncertni miting na kojem je pozvao mlade da "preuzmu Hrvatsku" i objavio da je "Jugoslavija mrtva", što je značilo obračun s liberalnom ljevicom. Nadovezuje se na objave vrha Katoličke crkve o "nevjernicima koji ugrožavaju obitelj". Ide ukorak s protivljenjem HDZ-a i desnice uklanjanju ustaških ulica u Zagrebu, kao i s - naravno - HDZ-ovom legalizacijom pozdrava ZDS u javnosti i u Hrvatskom saboru.

Pokroviteljstvo Crkve

Iza "istraživanja" o Jasenovcu stoji Katolička crkva čiji je Glas koncila prvi počeo s objavom nekoliko feljtona o Jasenovcu kojima se željelo kontrirati povjesničarima i znanstvenicima. A ustaški revizionizam, kroz ZDS, Bleiburg i HOS, postao je društveni mainstream, sve to uz blagoslov Plenkovićeve stranke i Vlade.

Sve to - ustaštvo, Jasenovac, woke ideologija, Zdravstveni odgoj, klečavci, molitelji - dio je šire strategije pretvaranja Hrvatske u kleronacionalističku neoustašku tvorevinu, gdje bi se išlo u mijenjanje povijesti, kao i promjenu Ustava.

U koji bi se, kako reče jedan od aktera jučerašnje saborske sramote, trebala uvrstiti NDH, kao izraz povijesne želje za hrvatskom državom.

NDH u Ustavu

Pa ako se kroz ovakva i druga "istraživanja" ta NDH očisti od zločinačkog nasljeđa, ako se ta propaganda raširi po hrvatskim školama, ako se ustaše proglase žrtvama, a ne koljačima, a ustaštvo proglasi ultimativnim hrvatstvom, tada bi NDH doista mogla dobiti pravo građanstva u demokratskoj, europskoj Hrvatskoj.

Ne samo uz ustaške simbole, već i uz ustašku ideologiju, ustaške vrijednosti, ustaški svjetonazor i naravno, ustaške metode.

A tada bi se opet moglo pjevati o Jasenovcu kao "kući Maksovih mesara".