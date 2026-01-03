Obavijesti

Krajnje je vrijeme da potpuno zabranimo zlo pirotehnike

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Krajnje je vrijeme da potpuno zabranimo zlo pirotehnike
I zdravorazumski gledano, potpuno je suludo tako olako dopustiti da dijete zbog zabave pirotehnikom (koju, usput rečeno, uopće ne smatramo zabavnom) ostane doživotni invalid.

Mnogi misle kako je krajnji trenutak da Hrvatska zakonski građanima posve zabrani korištenje pirotehnike. I da, podržavamo taj stav. Gruvanje i eksplozije doista ne trebaju biti dio niti jednog slavlja, to više što svake godine bilježimo jezive slučajeve u kojima djeca i odrasli ostaju bez vida i prstiju, sretni što ih pirotehnička “zabava” nije stajala života.

