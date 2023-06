Kralj razočaran jer nisu našli kupca za Pevex: 'Ponosan sam na razvoj, tvrtka se mora širiti'

Franjo Kralj, vlasnik Kralj Commercea, koji u Pevexu drži 5,26 posto dionica, razočaran je time što nisu pronašli kupca za Pevex. Nadao se da bi prodajom udjela došao do sredstava za veće investicije u svoju firmu koja se više od 40 godina bavi prodajom bijele tehnike, piše tportal.

- Među prvima sam bio u spašavanju nekadašnjeg Peveca, a današnjeg Pevexa. Ponosan sam na to kako se kompanija razvila. Iskreno, i sam se nekad začudim u što je izrasla. Mislim da je za mene došlo vrijeme da to i naplatim, odnosno kapitaliziram. Nužan mi je novac za ulaganja u vlastiti biznis. Bez obzira na to, Pevex treba nastaviti zacrtanim putem. Mora se širiti i rasti' - rekao je Kralj.

Isto misli i Slaven Marinčić, vlasnik tvrtke Omega Paneli, koji u Pevexu drži oko 1,60 posto udjela.

- Mislim da je manje bitno tko će u budućnosti biti vlasnik Pevexa. Naći će se već kupac. Puno važnije je da tvrtka ostane snažna jer ona nosi stotine drugih malih domaćih firmi - izjavio je za tportal Marinčić.

Kao jednu od najvećih otegotnih okolnosti za Pevex, kako u traženju novog vlasnika, tako i u daljnjem poslovanju, Kralj i Marinčić vide loše odnose između velikih dioničara - Vujnovca i Radića na jednoj strani i Jurice Lovrinčevića, bivšeg predsjednika Uprave, na drugoj. Vujnovac, vlasnik PPD-a i ENNA-e, drži 36,62 posto dionica Pevexa dok Radić posjeduje 16,6 posto dionica, navodi se.

Zbirno njih dvojica kontroliraju 53,3 posto tvrtke i taj su većinski paket pokušali prodati. Lovrinčević, kao drugi najveći dioničar, svoj udjel od 23,2 posto nije stavio na prodaju.