Za malo kašnjenje radova ‘krivi’ su usklađivanja sa zahtjevima Uefe i HNS-a te zaštita visokotlačnog cjevovoda. Sve ostalo ide po planu. Rok je produljen za 23 dana
MALO PRODUŽILI ROK PLUS+
KRANJČA SE VRAĆA Evo kada se planira završetak svih radova
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Radovi na stadionu u Kranjčevićevoj odvijaju se nesmetano, a rok za njihov završetak produljen je za 23 dana, do 1. veljače 2027., odgovorili su iz Grada Zagreba na upit 24sata, pojasnivši kako je riječ o minimalnom produljenju zbog okolnosti na koje izvođač nije mogao utjecati.
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