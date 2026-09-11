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MALO PRODUŽILI ROK PLUS+

KRANJČA SE VRAĆA Evo kada se planira završetak svih radova

Piše Luka Safundžić,
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KRANJČA SE VRAĆA Evo kada se planira završetak svih radova
Pogled iz zraka na radove na novom stadionu u Kranjčevićevoj | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Za malo kašnjenje radova ‘krivi’ su usklađivanja sa zahtjevima Uefe i HNS-a te zaštita visokotlačnog cjevovoda. Sve ostalo ide po planu. Rok je produljen za 23 dana

Radovi na stadionu u Kranjčevićevoj odvijaju se nesmetano, a rok za njihov završetak produljen je za 23 dana, do 1. veljače 2027., odgovorili su iz Grada Zagreba na upit 24sata, pojasnivši kako je riječ o minimalnom produljenju zbog okolnosti na koje izvođač nije mogao utjecati.

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