Obavijesti

News

Komentari 0
OPASNOST

Krapina: U županiji ima 6600 klizišta, najugroženiji u zemlji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Krapina: U županiji ima 6600 klizišta, najugroženiji u zemlji
Zagreb: Aktiviralo se klizište na kući i dvorištu zbog gradnje na susjednoj parceli | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Krapinsko-zagorska županija s oko 6600 klizišta najugroženije je područje u Hrvatskoj, upozoreno je na okruglom stolu održanom u petak u Krapini povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa

Vlatko Gulam iz Hrvatskog geološkog instituta istaknuo je kako je upravo zagorsko područje najizloženije riziku od klizanja tla jer je tamo evidentirano oko 6600 klizišta, što ga svrstava među najrizičnija područja u Hrvatskoj.

"Proveli smo zoniranje prostora u tri razine podložnosti - crvenu, žutu i zelenu zonu, s preporukama mjera za svaku od njih. Najugroženiji su zapadni i središnji dijelovi županije”, rekao je Gulam.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar upozorio je da su klizišta ozbiljan teret za županijski proračun i lokalne samouprave.

„Od 2013. do danas u sanaciju je uloženo više od osam milijuna eura, od čega oko 70 posto iz vlastitih sredstava. Ni građani niti općine ne mogu sami podnijeti troškove sanacija pa je nužna pomoć države”, poručio je Kolar.

GRADILIŠTE NA GRMOŠČICI Strah od klizišta u Zagrebu zbog gradnje sina tajkuna: 'Kažu da je sve OK, ali dvorište mi tone'
Strah od klizišta u Zagrebu zbog gradnje sina tajkuna: 'Kažu da je sve OK, ali dvorište mi tone'

Program Ministarstva graditeljstva za pomoć sanacijama bio je zaustavljen, no sada su ponovno pokrenuti obilasci terena kako bi se utvrdilo stanje i omogućila dodjela sredstava onima koji su zahtjeve podnijeli još prije nekoliko godina, dodao je.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Stjepan Sirovec istaknuo je kako se na mreži od 670 kilometara županijskih i lokalnih cesta, uz redovne i izvanredne radove, kontinuirano provodi sanacija klizišta.

„U razdoblju od 2013. do 2025. godine koordinirano je sanirano ukupno 76 klizišta. U prosjeku se godišnje sanira oko pet klizišta, a vrijednost pojedinih projekata kreće se od 20.000 do čak 700.000 eura”, rekao je Sirovec.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'
KAOS U METROPOLI

Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'

Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. U Dubravi je bilo srušenih stabala, poplavila je Dankovečka. Vjetar je rušio stabla i na Volovčici. Nevrijeme je poharalo i druge dijelove države
FOTO UŽASA na ZG obilaznici!
KAMION PROBIO OGRADU

FOTO UŽASA na ZG obilaznici!

Teška nesreća između Jakuševca i Kosnice u petak prijepodne. Promet je prekinut prema Lipovcu, objavio je HAK.. Kako nam je rekao čitatelj koji je snimio fotografije, kamion je proletio kroz ogradu: 'Strašno, jedan auto je bio skroz razvaljen', rekao nam je čitatelj
Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem
STRAVA U VRAPČU

Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem

Đurđica A. (42) popila je kavu s majkom i otišla kući. Tamo ju je udavio suprug Senad A. (41). Odvezao je njezino tijelo u Strmec Odranski, a kasnije u stanu počinio suicid

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025