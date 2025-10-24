Krapina: U županiji ima 6600 klizišta, najugroženiji u zemlji

Vlatko Gulam iz Hrvatskog geološkog instituta istaknuo je kako je upravo zagorsko područje najizloženije riziku od klizanja tla jer je tamo evidentirano oko 6600 klizišta, što ga svrstava među najrizičnija područja u Hrvatskoj.

"Proveli smo zoniranje prostora u tri razine podložnosti - crvenu, žutu i zelenu zonu, s preporukama mjera za svaku od njih. Najugroženiji su zapadni i središnji dijelovi županije”, rekao je Gulam.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar upozorio je da su klizišta ozbiljan teret za županijski proračun i lokalne samouprave.

„Od 2013. do danas u sanaciju je uloženo više od osam milijuna eura, od čega oko 70 posto iz vlastitih sredstava. Ni građani niti općine ne mogu sami podnijeti troškove sanacija pa je nužna pomoć države”, poručio je Kolar.

Program Ministarstva graditeljstva za pomoć sanacijama bio je zaustavljen, no sada su ponovno pokrenuti obilasci terena kako bi se utvrdilo stanje i omogućila dodjela sredstava onima koji su zahtjeve podnijeli još prije nekoliko godina, dodao je.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Stjepan Sirovec istaknuo je kako se na mreži od 670 kilometara županijskih i lokalnih cesta, uz redovne i izvanredne radove, kontinuirano provodi sanacija klizišta.

„U razdoblju od 2013. do 2025. godine koordinirano je sanirano ukupno 76 klizišta. U prosjeku se godišnje sanira oko pet klizišta, a vrijednost pojedinih projekata kreće se od 20.000 do čak 700.000 eura”, rekao je Sirovec.