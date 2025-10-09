Obavijesti

PRIZNANJE MAĐARSKOM PISCU

Krasznahorkai dobio Nobelovu nagradu za književnost

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
László Krasznahorkai dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost 'za njegov uvjerljiv i vizionarski opus koji, usred apokaliptičnog terora, potvrđuje moć umjetnosti', objavila je u četvrtak Švedska akademija.

Mađarski pisac László Krasznahorkai je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost. 

- Krasznahorkai je veliki epski pisac u srednjoeuropskoj tradiciji koja se proteže od Kafke do Thomasa Bernharda, a karakterizira ga apsurdizam i groteskni eksces. Ali njegovo gudalo ima više žica, a on također gleda prema Istoku usvajajući kontemplativniji, fino kalibrirani ton - rekli su iz Švedske kraljevske akademije.

Nobelova nagrada za književnost, najutjecajnije i najkomentiranije priznanje u svijetu pisane riječi, dodjeljuje se od 1901. godine. Prošle godine nagradu je odnijela južnokorejska spisateljica Han Kang.

