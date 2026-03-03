KRATKI SPOJ U HEP-u: Bivši šef Hrvatskog Dragovoljca i još 18 ljudi pali su zbog 'rikverca'?

Da se donacije HEP-a u nekim situacijama vraćaju “na rikverc”, javna je tajna godinama, govore upućeni. Sad je tu javnu tajnu istražio i Uskok, zbog čega je uhićen Ivica Žigić, direktor Sektora za korporativne komunikacije HEP-a. Kako 24sata neslužbeno doznaje, istražitelji navodno sumnjaju da je po donaciji za razne udruge, tvrtke i događaje tražio dio natrag. Njegovi kolege su u nevjerici.

- Stvar je u tome da je on mogao odobriti do 15.000 eura, svi veći iznosi su išli na odobravanje iznad njega. Vidjet ćemo o čemu je tu riječ, ali nismo očekivali da je on taj koji vodi muljaže, ako ih ima - kaže izvor iz HEP-a za 24sata.

Prema informacijama s kojima raspolažu 24sata, pod povećalom su donacije sportskim udrugama i klubovima.

Među 19 uhićenih je i drugi direktor iz HEP grupe, direktor tvrtke HEP upravljanje imovinom Berislav Gluić. Ovaj krak je puno teži kad je u pitanju financijska šteta po HEP. Prema prvim informacijama, od milijun i pol eura štete u oba koruptivna kraka, Gluićev krak s fiktivnim građevinskim radovima je oko milijun eura. No to će još točno utvrditi Uskok i vještaci.

Zagreb: Privodenje uhićenih HEP-ovaca u USKOK | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Nepostojeći radovi

Prema informacijama 24sata, njega se navodno tereti da je vodio skupinu građevinara i obrtnika koji bi od HEP-a dobivali poslove radova na infrastrukturi, zgradama i trafostanicama, koji se zapravo nikad ne bi odradili ili bi cijena bila napuhana. A potom bi kroz nekoliko fiktivnih tvrtki novac prebacivali pomoću lažnih faktura, podizali na bankomatima i dijelili “plijen”. Tako su opet privedeni Nikola Domitrović i Željko Krnetić, poduzetnici iz afere Jankomir. I tad su uhićeni zbog fiktivnih poslova i izvlačenja novca iz Psihijatrijske bolnice “Sv. Ivan” u Jankomiru. Neslužbeno doznajemo da se Domitrovića sumnjiči da je organizirao pet tvrtki koje su HEP-u naplaćivale nepostojeće radove. Uhodana shema izvlačenja novca trajala je još od 2018. godine. U tom je sudjelovalo i više HEP-ovih menadžera koji su sad osumnjičeni. Domitroviću HEP nije nepoznanica. Ovaj bivši šef županijske organizacije SDP-a u Sisačko-moslavačkoj županiji je i sam radio u HEP-u. U vladi Zorana Milanovića bio je savjetnik za poticanje energetske učinkovitosti. Njegova tvrtka I-RED je, prema registru ugovora bolnice u Jankomiru, obavljala radove sanacije i obnove manje vrijednosti. Prihodi su im značajno porasli u protekle tri godine, pa tako s 270.000 eura godišnje, koliko su uprihodili 2022., već 2023. i 2024. godine zarađuju između 700 i 800 tisuća eura. Sve to u periodu kad su najviše radili s Jankomirom. Kasnije će se ispostaviti da su poslove naplaćivali duplo ili prenapuhivali cijene, baš kao i sve druge tvrtke uhićene u toj aferi, a sve uz mito bivšem ravnatelju Grošiću, koji je na kraju sve i priznao. Kako 24sata doznaju, Domitrović u toj aferi i dalje tvrdi da je nevin.

Sukob interesa

Pregledali smo registre ugovora i među njima nema Domitrovićevih poznatih tvrtki, ali Gluić je do 2020. godine bio u Nadzornom odboru tvrtke IE Nekretnine. U toj tvrtki, prema sudskom registru, sjedio je i Zdravko Mužinić. To ime se spominje u žalbi koju je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 2019. godine podnijela jedna tvrtka zbog dokumentacije za javni natječaj nadzora gradnje elektrane u Zagrebu. Više stvari je bilo sporno, a među njima je i sukob interesa jer su neke od tvrtki povezane sa zaposlenicima HEP-a, a tvrtka podnositelj žalbe bila je uvjerena da oni nisu i ne smiju biti na popisu tvrtki koje su u sukobu interesa. Žalba im je usvojena jer je DKOM procijenio da HEP nije dovoljno dobro dokazao sukob interesa. Razbijanje ove koruptivne hobotnice olakšala su uhićenja u aferi Jankomir, gdje je ravnatelj Vladimir Grošić priznao uzimanje mita za namještanje natječaja. O svemu se kratko očitovao i HEP na naš upit.

- Možemo potvrditi da je u tijeku postupanje prema pojedinim osobama u društvima HEP d.d. i HEP Upravljanje imovinom. S obzirom na tajnost i zaštitu interesa postupka, ne možemo iznositi nikakve pojedinosti. HEP u potpunosti surađuje s nadležnim tijelima - napisali su. Pretresi su od ranoga jutra trajali u HEP-u u Ulici grada Vukovara u Zagrebu, ali i u brojnim nekretninama uhićenih direktora i poduzetnika.

Privođenje uhićenih zaposlenika HEP-a u USKOK | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Na području Policijske uprave zagrebačke i primorsko-goranske tijekom jutra uhićeno je više osoba. U tijeku je provođenje hitnih dokaznih radnji koje se, osim na području navedenih policijskih uprava, provode i na području Policijske uprave istarske - kažu iz policije. Upravo u Istri su istražitelji pretresali vikendicu Ivice Žigića. On je u HEP došao iz Hrvatske gospodarske komore, a uz tu funkciju, od 2017., ima i privatnu tvrtku Zelena obala, koja je registrirana za djelatnosti vezane uz turizam i kraće odmore. Žigić i preko tvrtke i privatno ima nekoliko nekretnina, od kojih su dvije u Istri, a jedna je velika kuća na zagrebačkoj Šalati. Kako piše portal Telegram, na jednoj je hipoteka za kredit od 299.000 eura iz 2021. godine, a obje kuće u Istri iznajmljuje i izvan sezone, za oko 3000 eura tjedno.

I Gluić je poduzetan. Uz stan na Trešnjevci, nedavno je kupio i stan na Knežiji. Gluić je na poziciji direktora od 2022. godine, a titulu magistra, prema imovinskoj kartici, stekao je 2025. Član je HDZ-a, a direktorski mandat mu ističe 16. ožujka ove godine. Ima neto plaću od 3842 eura. Njegova izvanbračna supruga radi u konzultantskoj tvrtki za oko 1200 eura neto. Ima kredit iz 2010. godine od 106.000 eura, čija je rata mjesečno oko 600 eura, dok je na supruzi drugi kredit od 75.000 eura iz 2007. godine s mjesečnom ratom od oko 400 eura. U imovinskoj kartici još nema podataka o stanu na Knežiji, ali onaj na Trešnjevci ima 94 kvadrata i u njegovu je vlasništvu. On i supruga još imaju po garažu, supruga ima i poslovni prostor od 30 kvadrata. Gluić je vlasnik i još nekoliko oranica i livada kraj Karlovca, a sa suprugom je suvlasnik još jednog poslovnog prostora od oko 40 kvadrata. Supruga ima nakit vrijedan oko 8000 eura, a skupa imaju slike vrijedne 10.000 eura. Nešto su naslijedili, nešto kupili sami. Tu je i njegova ušteđevina od oko 70.000 eura i suprugina od 80.000 eura. Supruga je i suvlasnica jedne tvrtke. Donedavno je bio i predsjednik NK Hrvatski dragovoljac, a tu je funkciju obavljao volonterski.

Visoko rangirani u državnoj tvrtki

Na meti istražitelja su direktor Sektora za korporativne komunikacije Ivica Žigić i direktor tvrtke HEP upravljanje imovinom Berislav Gluić. Procjena je da su oštetili HEP za milijun i pol eura. Osim donacija, tereti ih se i za plaćanje fiktivnih građevinskih radova. Iz HEP-a ne mogu iznositi pojedinosti o slučaju. Istaknuli su da surađuju s nadležnima tijelima.