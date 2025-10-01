Krava upala u bunar, spasili je HGSS i vatrogasci: 'Zove se Alfa, jer sam mijenjao auto za nju'

Četveronožna planinarka. Tako su naime prozvali kravu imena Alfa koju su morali spašavati vatrogasci iz Zadvarja i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja iz Makarske.

Sve je počelo u nedjelju kasnu uvečer kad je HGSS-u stigao poziv kolega iz DVD-a Zadvarje. Trebali su "još koju ruku", kako bi izvukli životinju iz bunara. Kako je ondje završila, samo ona zna.

Foto: HGSS Makarska

- Poziv je stigao u 22:10. Vatrogasci su ispumpali vodu i pripremili teren, a naš tim se potom spustio u bunar kako bi osigurao da krava sigurno izađe na površinu. U ponoć, točno u 00:00, misija je uspješno završila – iz bunara smo izvukli našu četveronožnu „planinarku“ - navode iz HGSS-a.

Nasmijao ih je detalj, kojeg im je ispričao vlasnik. Naime, krava je dobila ime po automobilu Alfa Romeo. Vlasnik ju je doslovno dobio u zamjenu za auto.

Foto: HGSS Makarska

- Alfi želimo brz oporavak od šoka – da što više pase travu, a što manje „roni“ - pišu iz HGSS-a.