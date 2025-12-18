Kreće APN-ov poziv za priuštivi najam, a umirovljenicima kreće i isplata godišnjeg dodatka

Agencija za promet nekretninama (APN) danas će raspisati javni poziv za vlasnike nekretnina koje nisu korištene najmanje dvije godine, a žele se uključiti u program priuštivog najma. Javni poziv trajat će do 15. veljače, a kao dokaz da se u nekretnini nije živjelo navedeno vrijeme bit će računi za vodu, struju i grijanje. Iznimka je moguća ako su u nekretnini bili radovi što je utjecalo na veću potrošnju struje ili vode.

- Sad imate priliku sklopiti ugovor s APN-om, koji će preuzeti brigu o nekretnini, pronaći najmoprimce, voditi računa o vašoj pravnoj sigurnosti, dobit ćete sredstva u dva navrata, i to unaprijed. Na taj način ste mirni, nekretnina je u funkciji, a mladi i mlade obitelji će lakše doći do priuštivog najma, osobito u velikim gradovima - poručio je premijer Andrej Plenković.

Vlasnici nekretnina mogu se javiti putem pošte ili mailom, a uskoro bi trebala biti u funkciji i aplikacija. Poželjno je da nekretnina bude u dobrom stanju, useljiva i prazna, odnosno da u njoj eventualno ostane kuhinja. Sve ostalo preporučuje se iseliti. Izgled nekretnine će pregledati djelatnici APN-a i sudski vještaci, odmah nakon što se vlasnik nekretnine javi na javni poziv.

Nekretnine moraju biti etažirane. U bazu nekretnina za priuštivi najam najbrže će doći stanovi koji su odmah spremni za useljenje, odnosno nije im potrebna nikakva adaptacija. Zatim slijede nekretnine u kojima je potrebno obaviti sitnije popravke. Ako je na nekretnini potrebno napraviti veću adaptaciju, vlasnik će dobiti avans za renovaciju tek kad pronađe zainteresiranog najmoprimca.

Najviše medijalne najamnine za 2025. godinu bilježe Zagreb s cijenom od 12,70 eura i Split s 12,20 eura po četvornome metru. Za stan od 60 četvornih metara najamnina u Zagrebu tako iznosi 760, a u Splitu 730 eura. Cijena može biti viša ili niža ovisno o kvartu. Najniže su u Kninu, gdje najamnina iznosi 3,70 eura, te u Vukovaru, gdje je najamnina 4,43 eura po kvadratu.

Priuštiva najamnina neće smjeti prelaziti 30 posto ukupnih neto mjesečnih prihoda najmoprimca i članova obitelji, umanjenih za režije. Vlasnici nekretnina će novac za ugovorno razdoblje dobiti u dvije rate. Prva u iznosu od 60 posto najma isplatit će se na početku ugovornog razdoblja, a ostatak od 40 posto nakon isteka polovice tog razdoblja. Za prijavu na javni poziv uz osobnu iskaznicu potrebni su preslika zemljišnoknjižnog izvatka za nekretninu, uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju, fotografije nekretnine izvana, ali i sve prostorije iznutra. Za stanove se mora priložiti račun za pričuvu za prethodni mjesec te spomenuti računi za grijanje, struju i vodu.

Za oko 1,2 milijuna umirovljenika u petak kreće isplata godišnjeg dodatka, za što je u ovoj godini izdvojeni 217 milijuna eura.

Ministarstvo financija u javno savjetovanje uputilo je uredbu o višim trošarinama na cigarete, duhan te nove i elektroničke proizvode. Od 1. siječnja 2026. trošarine će biti veće od pet do 25 posto, ovisno o proizvodu. Koliko će rasti cijene za sada se sa sigurnošću ne može reći, no prihod proračuna narast će za 129 milijuna eura.