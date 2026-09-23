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HRVATSKE ŠUME

Kreće sakupljanje žira: Evo koliko plaćaju za kilogram

Piše HINA,
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Kreće sakupljanje žira: Evo koliko plaćaju za kilogram
Žir - plod hrasta | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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Sakupljanje žira započinje 1. listopada, a Hrvatske šume nude cijene od 3,30 eura za kilogram žira hrasta lužnjaka do 20 eura za kilogram bukvice, uz obavezne dozvole za sakupljače

Preuzimanje žira hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka te bukvice sakupljene u registriranim šumskim sjemenskim objektima, započet će 1. listopada, izvijestile su u srijedu Hrvatske šume (HŠ). Uslugu sakupljanja žira HŠ plaćat će sakupljačima po bruto cijeni od 3,30 eura po kilogramu za žir hrasta lužnjaka i 3,50 eura po kilogramu za žir hrasta kitnjaka, dok će bruto cijena kilograma bukvice iznositi 20 eura.

Zainteresirani sakupljači trebaju se javiti u najbližu šumariju radi ishođenja dozvole, pri čemu dozvolu radi pridržavanja svih biosigurnosnih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge mogu dobiti samo osobe koje ispune i potpišu izjavu o nedržanju svinja u kućanstvu.

U dozvoli će biti naveden registarski broj šumskog sjemenskog objekta u kojem je sakupljač dužan obaviti sakupljanje žira/bukvice, masa žira/bukvice koju sakupljač predviđa sakupiti te krajnji rok za predaju sakupljenog žira/bukvice.

Žir hrasta lužnjaka, žir hrasta kitnjaka i bukvica iz uroda 2026. godine sakupljat će se samo u registriranim šumskim sjemenskim objektima, odnosno šumama koje su registrirane za proizvodnju kvalitetnog šumskog reprodukcijskog materijala.

Preuzimanje sakupljenog sjemenskog materijala obavljat će se na unaprijed određenim mjestima preuzimanja. S točnom lokacijom mjesta preuzimanja sakupljač će biti upoznat u šumariji prilikom izdavanja dozvole.

Pri preuzimanju žira pomno će voditi računa o kvaliteti, jer samo sjemenskim materijalom visoke kakvoće može se pripomoći prirodnoj obnovi šuma, proizvodnji sadnica te u naslijeđe ostaviti kvalitetne šume hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka, poručuju Hrvatske šume.

(Hina) xbam yduk

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