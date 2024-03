Kreda i ploča do jučer su bile temelj nastave. Djeci treba puno više

Škole su nekad bile pune smijeha, a danas sve više roditelja pomišlja na to da djecu školuju kod kuće, kad bi postojala takva zakonska mogućnost. Što se promijenilo od vremena u kojem je gospođa Marija obrazovala male đake Imotske krajine? Je li kvaliteta obrazovanja toliko pala u odnosu na ono što djeca danas trebaju, ili su nove generacije djece i roditelja postale razmažene? Nema jednostavnog odgovora na to pitanje, no činjenica je da je sve više nezadovoljnih i nesretnih u školskom sustavu. Pritom obrazovanje ne postaje manje važno, dapače. Baš zbog te potrebe da im djeca dobivaju kvalitetu, stabilnost, snažnu podlogu za budući život, roditelji uglavnom nisu zadovoljni onime što škole trenutno nude. Možda baš zato što se u hrvatskom obrazovanju sve presporo mijenja i napreduje. Kreda i ploča kakve je koristila i učiteljica Marija prije 30 godina bile su temelj nastave do nedavno.

