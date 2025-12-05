Kremlj: Mirovni pregovori s SAD-om dobro napreduju

Predsjednik Vladimir Putin u utorak navečer pet je sati razgovarao s dvojicom američkih izaslanika, tijekom kojih je po Kremlju prihvatio neke elemente mirovnog plana koji su sastavile Sjedinjene Države, ali neke ne. Putin je potom ponovio ruski zahtjev za punom kontrolom nad ukrajinskom regijom Donbas, rekavši da će Moskva silom preuzeti regiju ako se ukrajinske trupe ne povuku.

Američki predsjednik Donald Trump, čiji napori za okončanje rata dosad nisu iznjedrili napredak, rekao je da je ovotjedni sastanak bio "prilično dobar", ali da je put prema rješenju i dalje nejasan.

Putinov savjetnik Jurij Ušakov, koji je sudjelovao u razgovorima u utorak, rekao je u petak za televiziju Zvezda: "Po mom mišljenju, napredujemo u glavnim pregovorima u koje je uključen naš predsjednik. To je ohrabrujuće i spremni smo nastaviti suradnju s ovim američkim timom."

Državna novinska agencija RIA citirala je Ušakova koji je rekao da Kremlj čeka "reakciju naših američkih kolega" na razgovore u utorak.

Pokretanje videa... 01:19 Noć užasa u Kijevu. U ruskom napadu stradale škola i bolnica. Poginula najmanje jedna osoba | Video: 24sata/reuters

Američku stranu predvodio je Trumpov izaslanik Steve Witkoff.

Ukrajina želi trenutni prekid vatre i optužuje Putina da glumi interes u mirovne pregovore dok istovremeno nastavlja s ratom. Istodobno, Kijev se boji da bi Trump i Putin mogli postići dogovor koji bi Ukrajinu prisilio na izrazito nepovoljne uvjete i kojim bi ostala ranjiva na nove buduće napade Rusije.

Ukrajina želi "pravi mir, a ne smirenje" s Rusijom, rekao je u četvrtak njezin ministar vanjskih poslova.

Rusija tvrdi da jest ozbiljna u nastojanju da se završi rat, ali da će svoje ciljeve postići vojnim sredstvima ako ih ne može postići diplomatskim putem.