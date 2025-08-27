Obavijesti

News

Komentari 0
ODBIJENICA IZ MOSKVE

Kremlj odbio zahtjev Zelenskog za brzim pregovorima za mir

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kremlj odbio zahtjev Zelenskog za brzim pregovorima za mir
2
Foto: TURAR KAZANGAPOV/REUTERS

Peskov je potvrdio da su postojali stalni kontakti između ruskih i ukrajinskih pregovarača s prethodnih sastanaka u Istanbulu. No dodao je da nije određen datum za nastavak tih razgovora

Kremlj je ponovno odbio zahtjeve ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija i njegovih zapadnih saveznika da se provedu brzi mirovni pregovori s predsjednikom Vladimirom Putinom, a njegov glasnogovornik Dmitrij Peskov u srijedu je iznio druge prioritete.

Putin odlazi u posjet Kini, a ujedno se priprema za gospodarski forum u Vladivostoku, rekao je Peskov. Putin će boraviti u Kini od 31. kolovoza do 3. rujna, a potom će otputovati na Daleki istok Rusije na gospodarski forum.

Peskov je potvrdio da su postojali stalni kontakti između ruskih i ukrajinskih pregovarača s prethodnih sastanaka u Istanbulu. No dodao je da nije određen datum za nastavak tih razgovora. Putinov glasnogovornik nije govorio o mogućem sastanku Putina i Zelenskija, što je najavio američki predsjednik Donald Trump, a pozdravili saveznici. Peskov je također odbio komentirati mnoštvo izjava o mogućem rješenju sukoba u Ukrajini.

Što se tiče budućih sigurnosnih jamstava za Ukrajinu o kojima se raspravlja u Europi, Peskov je samo poručio da je to jedno od najvažnijih pitanja. Ponovio je da Rusija neće prihvatiti prisutnost vojnika iz članica NATO-a u Ukrajini.

Kada su ga novinari pitali na što bi Rusija bila spremna pristati, Peskov je rekao da to ne bi trebao biti predmet javne rasprave, dodajući da je prerano raspravljati o detaljima rješenja.

- Rad se ne bi trebao provoditi javno - jedino se na taj način može postići rezultat - rekao je Peskov te je ponovno pohvalio Trumpove mirovne napore.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik
VJEŠTAČILI SU ZGRADU

Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik

Perkovićev odvjetnik Marko Višić za 24sata kaže da je riječ o privatnim vještačenjima, zbog kojih se ne zabrinjavaju.
Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj
O ZABRANITELJU KULTURNJAKA

Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj

Pripadnik Ajkula na Facebook rekao je da Nediljko Genda, koji je otjerao kulturnjake iz Benkovca, nije bio branitelj ni dio te postrojbe. O svemu smo pričali s Pericom Prpićem, predsjednikom Ajkula
Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'
ŽIVOT U AGONIJI

Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'

Svjetlana Kalanjoš (39) iz okolice Murskog Središća zbog metaboličkih i hormonalnih bolesti prikovana je za krevet. ‘Samo želim ustati i prošetati’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025