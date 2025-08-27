Kremlj odbio zahtjev Zelenskog za brzim pregovorima za mir

Kremlj je ponovno odbio zahtjeve ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija i njegovih zapadnih saveznika da se provedu brzi mirovni pregovori s predsjednikom Vladimirom Putinom, a njegov glasnogovornik Dmitrij Peskov u srijedu je iznio druge prioritete.

Putin odlazi u posjet Kini, a ujedno se priprema za gospodarski forum u Vladivostoku, rekao je Peskov. Putin će boraviti u Kini od 31. kolovoza do 3. rujna, a potom će otputovati na Daleki istok Rusije na gospodarski forum.

Peskov je potvrdio da su postojali stalni kontakti između ruskih i ukrajinskih pregovarača s prethodnih sastanaka u Istanbulu. No dodao je da nije određen datum za nastavak tih razgovora. Putinov glasnogovornik nije govorio o mogućem sastanku Putina i Zelenskija, što je najavio američki predsjednik Donald Trump, a pozdravili saveznici. Peskov je također odbio komentirati mnoštvo izjava o mogućem rješenju sukoba u Ukrajini.

Što se tiče budućih sigurnosnih jamstava za Ukrajinu o kojima se raspravlja u Europi, Peskov je samo poručio da je to jedno od najvažnijih pitanja. Ponovio je da Rusija neće prihvatiti prisutnost vojnika iz članica NATO-a u Ukrajini.

Kada su ga novinari pitali na što bi Rusija bila spremna pristati, Peskov je rekao da to ne bi trebao biti predmet javne rasprave, dodajući da je prerano raspravljati o detaljima rješenja.

- Rad se ne bi trebao provoditi javno - jedino se na taj način može postići rezultat - rekao je Peskov te je ponovno pohvalio Trumpove mirovne napore.