Kremlj osuđuje "ubijanje" iranskih čelnika nakon ubojstva Alija Laridžanija

Kremlj osuđuje "ubijanje" iranskih čelnika nakon ubojstva Alija Laridžanija
Nedvosmisleno osuđujemo sve akcije usmjerene na nanošenje štete zdravlju ili čak ubijanju ili eliminaciji članova vodstva suverenog i neovisnog Irana, kao i vodstva drugih zemalja, objavio je Kremlj

Kremlj je osudio u srijedu "ubijanje i eliminaciju" iranskih čelnika u američkim i izraelskim zračnim napadima, dan nakon što je iranska poluslužbena novinska agencija Fars potvrdila da je u Teheranu ubijen Ali Laridžani, savjetnik pokojnog iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija.

"Nedvosmisleno osuđujemo sve akcije usmjerene na nanošenje štete zdravlju ili čak ubijanju ili eliminaciji članova vodstva suverenog i neovisnog Irana, kao i vodstva drugih zemalja. Osuđujemo takve akcije", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kada su ga pitali o Laridžanijevoj smrti.

Keir Starmer ukrajinskom predsjedniku: Rusija ne smije imati koristi od rata u Iranu
Keir Starmer ukrajinskom predsjedniku: Rusija ne smije imati koristi od rata u Iranu

Rusija, koja je izgradila i pomaže u radu jedine iranske nuklearne elektrane, oštro je kritizirala američke i izraelske zračne napade na Iran, svog bliskog partnera. Moskva je pozvala na prekid vatre i pregovore.

Wall Street Journal, pozivajući se na upućene izvore, izvijestio je u utorak da Rusija proširuje razmjenu obavještajnih podataka i vojnu suradnju s Teheranom, pružajući satelitske snimke i poboljšanu tehnologiju dronova kako bi pomogla Iranu u ciljanju američkih snaga u regiji.

Peskov je sugerirao da se radi o lažnoj vijesti. "Kao što znate, sada kruži mnogo različitih izvješća o ovom ratu. Velika većina nije ništa više od dezinformacija, stoga ne smatramo potrebnim komentirati svako od njih", rekao je Peskov. 

"Međutim, službeni predstavnici Sjedinjenih Država izjasnili su se o ovom pitanju, rekavši da nemaju nikakve informacije o toj temi", dodao je glasnogovornik Kremlja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna
ŠOK PRESUDA

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna

Hamza O. (33) branio se da je policajka prvo udarila njega pa je "poludio". Inače je, kazao je, miran čovjek. Dobio je uvjetnu kaznu pa neće u zatvor ako ne ponovi kazneno djelo
Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju
NIJE SATIRA

Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju

Dok na slobodi čeka optužnicu, Josip Šincek vratio se inovacijama
Izrael ubio šefa obavještajaca? Eskalira energetski rat
IZ MINUTE U MINUTU

Izrael ubio šefa obavještajaca? Eskalira energetski rat

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je u utorak da je Izrael "već pobijedio" u ratu protiv Irana, ali nije dao naznake kada bi sukob zaista mogao završiti, već je samo poručio da će se vojna kampanja nastaviti dok se ne postignu njezini ciljevi.

