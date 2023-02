Kremlj: 'Svijet mora doznati istinu o Sjevernom toku!'

Kremlj je u četvrtak poručio da svijet mora doznati istinu o tome tko je raznio Sjeverni tok i da treba provesti međunarodnu istragu o tome nakon što je američki istraživački novinar objavio da su ronioci američke mornarice raznijeli plinovod.

Eksplozije na plinovodima Sjeverni tok 1 i 2 dogodile su se 26. rujna 2022. godine.

Istraživački novinar nagrađen Pulitzerom Seymour Hersh objavio je pozivajući se na neidentificirani izvor da su ronioci američke mornarice uništili cjevovode eksplozivom po zapovjedi američkog predsjednika Joea Bidena. Reuters nije mogao potvrditi izvješće, a Bijela kuća ga je odbacila.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Hershov blog zaslužuje više pozornosti i da je iznenađen što zapadni mediji o tome nisu podrobnije izvijestili.

Peskov je rekao da to dokazuje da treba provesti međunarodnu istragu sabotaže tog plinovoda.

Svijet, rekao je, zaslužuje znati istinu o onome što se dogodilo.

Napomenuo je ipak da je pogrešno smatrati taj blog glavnim izvorom informacija o tome.

Moskva tvrdi da je Zapad odgovoran za sabotažu Sjevernog toka, no za to nije iznijela dokaze.

Istražitelji iz Švedske i Danske, u čijim su se isključivim gospodarskim zonama eksplozije dogodile, rekli su da su one rezultat sabotaže, no nisu rekli koga smatraju odgovornim za to.

Najčitaniji članci