Kremlj: Washington ne zna kako funkcionira vlast u Rusiji

Kremlj je u četvrtak ocijenio da Sjedinjene Države ne razumiju kako funkcionira vlast u Rusiji, odgovarajući Zapadu koji tvrdi da savjetnici lažu Vladimiru Putinu jer mu se boje reći istinu.

- Ne razumiju predsjednika Putina, ne razumiju mehanizam donošenja odluka, ne razumiju kako radimo - komentirao je pred novinarima glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov koji je nedavno osudio izjave predsjednika Joea Bidena o kremaljskom čelniku, ocijenivši ih uvredljivima.

- Ne samo da je šteta, to zabrinjava jer kada postoji toliki stupanj nerazumijevanja, to dovodi do donošenja krivih odluka koje poslije imaju ozbiljne posljedice - dodao je.

Britanska i američka obavještajna služba priopćile su u srijedu da savjetnici navode Vladimira Putina na pogrješne procjene jer mu se "boje reći istinu" o njegovoj "slaboj" strategiji u Ukrajini, gdje je 24. veljače počeo sveobuhvatnu vojnu ofenzivu.

