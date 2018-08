Krenula lavina 'prljavog rublja': Godinama su izvlačili milijune

Policija i lokalno državno odvjetništvo napokon su krenuli u prikupljanje podataka o eventualnom izvlačenju novca iz pulskog Uljanika. Iako na službene upite šute, neslužbeno saznajemo da su počeli ispitivati veze i poslove direktora, skupljati informacije kako se plaćalo kooperantima, kako su se ugovarali brodovi, koliko je politička vrhuška IDS-a sudjelovala u tome i je li se možda pogodovalo u odlučivanju o strateškom partneru.

U tome bi im mogla pomoći i izvješća državne ustanove Jadranbrod koja je, prema našim informacijama, i ranije upozoravala na nelogičnosti u poslovanju brodogradilišta, ali baš se ništa nije događalo. Jadranbrod je svojevrsni regulator i treba nadgledati brodogradilišta i njihova restrukturiranja u koje je država uložila milijarde, ali šira javnost za njih malo zna.

Rijetko se dogodilo da neka njihova upozorenja izlaze u javnost, nego je sve završavalo u ladicama Ministarstva gospodarstva. I to u vrijeme svih vlada. Štrajk radnika, nemogućnost isplate plaća i milijarde kuna gubitka pokrenule su izgleda lavinu koja će otkriti puno prljavog rublja. - Kako je moguće da tvrtka koja je do prije četiri godine bila primjer za uspješno brodogradilište odjednom ode u sunovrat - pita se jedan naš sugovornik iz Uljanika uvjeren da nisu odjednom mogli menadžeri postati tako loši nego sumnja u namjerno uništavanje kako bi se Uljanik prepustio strateškom partneru, u ovom slučaju Danku Končaru, koji je usko povezan s Ivanom Jakovčićem, alfom i omegom Istre i IDS-a.

Končar je najavio da planira nastaviti brodogradnju, povezati Uljanik, 3. maj i Brodotrogir, koji je već preuzeo, te takve insinuacije odbacuje. No činjenica je i da je plan restrukturiranja, koji je također pomno skrivan od javnosti, predvidio prenamjenu dijela prostora, otkaz za 600 radnika.

No pitanje je hoće li i to biti izvedivo, hoće li Europska komisija odobriti taj plan i na kraju: hoće li biti prekasno. Analitičari su uvjereni da brodogradnje u Puli na ovaj način i u ovom opsegu jednostavno više neće biti. I to ne zbog nekih zlih vanjskih sila nego zbog godina koje su izgubljene.

Čak je i sama uprava priznala da je talijanski Fincantieri, koji ima brodogradilište u Trstu, ispred njih 10 godina u organizaciji posla, kaže nam sugovornik iz Pule.

Iako je bio nekonkurentan, nije ulagao u modernizaciju, Uljanik je stvarno bio nedododirljiv sve ove godine. I kad su prije četiri godine prvi put završili u gubitku od 500 milijuna kuna, bilo je dovoljno da uprava kaže da će sve ispeglati kroz nove brodove i da imaju punu knjigu narudžbi. I sad službeno stoji u knjizi narudžbi 15 brodova, ali to se pokazalo kao obmana. Na svima bi stvorili dodatne gubitke. A država je neoprezno ulupala 600 milijuna eura jamstava.

Pa se sad Vlada nalazi između nimalo ugodna izbora: ako puste da propadnu poslovi, jamstva dolaze na naplatu. Ako se brodovi i krenu graditi, samo će se povećati gubici.

Naš sugovornik koji je upućen u posljednja zbivanja i imao je uvid u dokumente, otvoreno kaže da bi DORH trebao ozbiljno zasukati rukave i prihvatiti se posla.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Rossando će biti upamćen kao direktor pod kojim je Uljanik pao na koljena

- Uljanik se hvalio i hvali ispunjenom knjigom narudžbi, ali svi ti brodovi su rađeni s gubitkom. Jedan brod su završavali avansom koji bi dobili za drugi koji ugovore. Država je davala jamstva za kredite za te brodove, a da nitko nije provjeravao realnost cijena. Pazite, država koja je dala 600 milijuna eura jamstava nema niti jednu kalkulaciju i podatak na jednom brodu za koliko je novca u konačnici izgrađen, a koliko je naplaćeno od kupca. Sve je to sakriveno u bilancama i treba pod hitno raščistiti - kaže nam taj sugovornik, koji takav način poslovanja uspoređuje s čuvenim modelom prevare zvanim Ponzijeva shema.

Posebno je sumnjiv i odnos Uljanik plovidbe i Uljanika. Iako imaju ista imena, to su dvije odvojene tvrtke. Uljanik plovidbu su preuzeli bivši menadžeri, a dio suvlasništva ima i tvrtka Danka Konačara. Ali mreža je ostala. I tada i danas tu tvrtku vodi Dragutin Pavletić, koji je na početku bio i najveći vlasnik. S vremenom je Uljanik izguran iz vlasništva, a još neki bivši direktori i menadžeri Uljanika su postali suvlasnici Uljanik plovidbe, koji je brodar i prijevoznik.

Primjerice, Karlo Radolović, koji je Uljanik vodio 10 godina, do 2006. godine, jedan je od 10 najvećih vlasnika. Njega je naslijedio Anton Brajković i vodio Uljanik do 2013., a sad je među 10 najvećih suvlasnika Uljanik plovidbe. Pavletić je do izbijanja krize bio predsjednik nadzornog odbora Uljanika iako za to nema nikakvog vlasničkog opravdanja. Sam je dao otkaz. Ali veze Uljanika i Uljanik plovidbe su ostale neraskidive iako formalno vlasnički nisu povezane.

- Uljanik je pretrpio gubitak na svim brodovima koje je radio za Uljanik plovidbu. Uljanik plovidba uspješno posluje, isplaćuje i dividendu suvlasnicima, profit je otišao s Plovidbom, a gubici su ostali u Puli i sad na Markovu trgu - objašnjava nam upućeni sugovornik koji je imao priliku vidjeti i dokumente i upućen je u pregovore Vlade i uprave Uljanika.

Uljanik plovidba zaista i sad ostvaruje dobit, isplaćuje dividende, dok je Uljanik na čelu s Giannijem Rossandom samo u zadnjih godinu i pol natukao gubitke od nevjerojatnih 2,1 milijardu kuna.

Foto: Robert Anic/PIXSELL IDS želi prebaciti lopticu HDZ-u i Vladi, od koje traže novac, ali će doživjeti političku štetu

Općenito, taj sugovornik ističe da su zakazale sve kontrole, da je država davala jamstva i uz upozorenja da cijene brodova nisu realne. Upozorava i da se već površnim uvidom vidi da su kooperanti, od koji su neki povezani s menadžerima, jako dobro poslovali od Uljanika. Oni su rasli, dok je brodogradilište polako propadalo.

- U Uljaniku, ali i drugim brodogradilištima, bio je potpuni mrak. Sve je funkcioniralo dok su stizale državne potpore, koje su se prelijevale i iz 3. maja u Uljanik - zaključuje.

Pomalo je ostalo i zaboravljeno da je vlada Ive Sanadera omogućila 240 milijuna kuna potpora brodarskim tvrtkama, među njima i Uljanik plovidbi, Jadroplovu, Tankerskoj plovidbi. Uvjet je bio da naruče brodove u tri domaća brodogradilišta, Uljaniku, 3. maju i Brodosplitu. Kako je taj novac iskorišten? Za koliko su brodovi napravljeni i kako je cijeli posao obavljen? Nema niti jednog javnog izvješća.

U Puli ističu da bi svaka priča o Uljaniku bez spominjanja protektorata IDS-a bila nepotpuna. A stranačko vodstvo se zaista uspaničarilo zbog Uljanika. Očajnički žele prebaciti odgvoornost na Vladu, a najavljuju tužbe, svjesni su da je ovo prva ekonomska bomba u njihovu dvorištu. Miletić se čak distancira i od Ivana Jakovčića, ali prvi put sad ima radnike pod prozorom koji viču: “IDS, mafijo”.

Potres u Uljaniku će svakako i na njih ostaviti ozbiljne posljedice, a pogotovo ako istražitelji nađu kompromitirajuće dokumente.

S druge strane, ekomski analitičar Damir Novotny kaže da je priča o brodogradnji koja vuče ekonomiju danas prilični mit jer više ne ugrađujemo 25 posto domaćeg proizvoda. Ostali smo na najjednostavnijim poslovima, a država je dala 30 milijardi koje nisu iskorištene za modernizaciju. Ne vjeruje da će brodgradilište propasti, ali smatra da će imati znatno manje radnika i promijeniti fokus rada.

>>> Više čitajte u novom tjedniku Express....