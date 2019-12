'Krenuli smo u zapaljenu kuću, ali susjed se više nije odazivao'

Do požara je došlo u utorak u ulici Matije Gupca u obiteljskoj kući gdje je usmrćeni tek privremeno boravio, rekli su nam susjedi. Oko 2:30 sati ujutro desetak vatrogasaca DVD-a Stari Jankovci izašli su na teren gasiti požar, a iz PU Vukovarsko-srijemske javljaju kako će očevid biti izvršen kada se ispune sigurnosni uvjeti.

- Oko 2:00 sata ujutro čuli smo kako vatra izbija. Njegovi mater i ćaća su u Srbiji pa niti on nije ovdje boravio stalno, rekao je Mijo Šarić, susjed unesrećenog koji je odmah pozvao vatrogasce.

Mijin sin, Josip Šarić, čim je vidio požar pokušao je pomoći i uz strica i oca krenuo je u kuću koja je gorjela. Počeli su dozivati susjeda kako bi se probudio i kako bi vidjeli je li on uistinu u kući.

- Vjerojatno je tada već bio mrtav jer se nije odazivao. On ovdje ne živi stalno pa nismo znali jeli on unutra ili ne. Čim smo to vidjeli pozvali smo policiju, hitnu i vatrogasce, rekao nam je Josip.

Vatrogasci su stigli prvi i ugasili požar, međutim, tada je već bilo kasno jer su se dim i požar proširili kroz cijeli donji kat kuće, a susjedi nam govore i kako su se bojali za svoje domove jer je jaki vjetar koji je ovih dana zahvatio Hrvatsku zabacivao posljedice požara i do njihovih kuća. Gornji dio kuće nije toliko oštećen jer ih je spajalo tek betonsko stubište. Usmrćeni je tek privremeno i povremeno boravio u toj kući što se može vidjeti i po tome što se u njoj nalazio tek jedan kauč, malena kuhinja i toalet, privatne sitnice, a dosta je prostorija bilo prazno.