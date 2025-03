Krenulo rušenje ilegalnih kuća i vikendica u Istri: 'Gradili su na šumskom zemljištu i njivama...'

Krenulo je rušenje ilegalno sagrađenih vikendica u Umagu. Do kraja tjedna srušit će se čak 38 objekata, a nakon toga bageri se sele na otoke. Iz nadležne inspekcije kazali su da je od tog broja, 17 vlasnika krenulo rušiti o vlastitom trošku.

Na lokaciji gdje se u srijedu rušila velika kuća u predjelu Kaldanija-Monterol, vlasnik nije bio prisutan. Inspekcija kaže da je svakako bio ranije upoznat s rušenjem svog objekta. Najprije je državni inspektorat ogradio prostor, djelatnici HEP-a isključili struju, a potom su radnici krenuli s iznošenjem osobnih stvari i namještaja iz objekta da bager na kraju 'uđe' u ilegalni objekt koji u nastavku ima i veliki maslinik.

Rušenje bespravnih objekata na području Umaga | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

U siječnju ove godine završeno je uklanjanje na području Mandriola, te je za sada u planu uklanjanje ukupno 38 građevina na području Umaga.

- Većina uklonjenih građevina u Istri su kuće za odmor nezakonito izgrađene na izvan-građevinskim poljoprivrednim i šumskim područjima, za koje se ne može ishoditi akt za građenje - kazala je Ivona Župan, glasnogovornica Državnog inspektorata. Građevinska inspekcija Državnog inspektorata dosljedna je u 'borbi' s bespravnom gradnjom kako na području Umaga i Istre tako i u cijeloj Hrvatskoj.

Podaci o postupanju na cijelom području Hrvatske govore da su, od početka travnja 2019. godine do početka ožujka ove godine, obavljena 40.129 inspekcijska nadzora povodom prijava građana, drugih tijela, medija… Od toga je bilo 22.409 prvih nadzora, a u 38% njih nisu utvrđene povrede propisa. Pokrenuli su 9619 upravnih inspekcijskih postupaka, podnesene su 272 kaznene prijave zbog nezakonitog građenja u zaštićenim područjima ili zbog povrede službenog znaka, a izrečena je ukupno 2091 novčana kazna zbog daljnjeg građenja i zbog prisiljavanja bespravnih graditelja na izvršenje rješenja o uklanjanju. Vrijednost izdanih novčanih kazni iznosi više od 15 milijuna eura, a uklonjene su 2103 nezakonite građevine iz prostora.

- Početkom godine na području Grada Zagreba (Lučko, Blato, Jankomir) izvršeno je ukupno 17 inspekcijskih rješenja o uklanjanju građevina, a koje su uklonjene. Krenulo je masovno rušenje ilegalnih objekata - objasnila je glasnogovornica.

Rušenje bespravnih objekata na području Umaga | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Na području Umaga bespravno su gradili većinom strani državljani. Obilaskom naše ekipe naselja Kanal, gdje se u utorak rušilo, na hrpi su ostali ostaci kuća.

- U utorak se rušilo na području naselja Kanal u Umagu, a neki vlasnici kada su vidjeli da dolazimo s bagerima, brže bolje krenuli su rušiti sami, na što imaju zakonsko pravo. Ukupni predviđeni trošak rušenja za 38 ilegalno sagrađenih objekata u Umagu je 160.000 eura, ali neće biti na kraju toliko jer dio vlasnika uklanja svoje objekte” - rekla je na kraju.

Vlasnik Pero Barić stigao je u 14 sati u šoku. Došao je s bratom iz Austrije, čim je čuo za rušenje. Kad je ušao na svoje imanje sa 100 maslina pored ilegalnog objekta, došao je do policije vičući od šoka. Trgao se iz ruku policije jer je htio spriječiti rušenje, a izvođač radova mu je govorio da izađe jer je sve ionako gotovo. Mora se rušiti.

Doznajemo s terena od nadležnih da se na toj lokaciji već rušio bespravni objekt. Kažu iz inspektorata, treći put.

Rušenje bespravnih objekata na području Umaga | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Vlasnik je u afektu vikao “tužit ću vas”, a odgovoreno mu je da će se svejedno rušiti. Plakao je gledajući rušenje potpuno nemoćan.

- Dobio sam odgovor od inspektorata da mogu podnijeti tužbu. Poslao sam mail još ranije, ali odgovor nisam dobio. Dobio sam informaciju da će rušiti od 18 do 20. travnja. Zvala me policija da će to sad u srijedu napraviti. Imam legaliziran objekt 13,5 sa 8 metara, i moram reći da su oni u pravu. Ali mi je teško jer sam tražio legalizaciju za sve moje objekte od 1997. godine, a dobio sam odogovor da sam ja nitko i ništa. Plaćam za ovaj objekt oko 400 eura godišnje - rekao nam je vlasnik srušenog objekta.