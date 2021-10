Ravnatelj Fonda za obnovu, Damir Vanđelić, za N1 je komentirao javni poziv objavljen na internetskoj stranici Fonda, a koji se tiče nekonstrukcijske obnove zgrada oštećenih u potresu.

- Ovo će sigurno pomoći da se tisuće zgrada koje još uvijek imaju potrebu za nekonstrukcijsku obnovu današnjim javnim pozivom koji je objavljen na internetskoj stranici Fonda i gdje se po obrascima može u jedinicama lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji i u Gradu Zagrebu mogu predavati obrasci za nekonstrukcijsku obnovu, odnosno, iskaz interesa za nekonstrukcijsku obnovu - rekao je Vanđelić.

Kaže da ovaj javni poziv, koji se temelji na predloženom članku izmjena Zakona o obnovi, definira da se može krenuti u organiziranu nekonstrukcijsku obnovu i to smatra jednom od najboljih stvari novog zakona.

- Ovdje govorimo o nekonstrukcijskoj obnovi, obnova krovova, dimnjaka, zabatnih zidova, okna dizala… To je najčešći oblik potresnih oštećenja i očekujemo da će se javiti nekoliko tisuća zgrada, stoga je ovaj prvi poziv za iskaz interesa namijenjen tome da prioritiziramo te obnove i napravimo prometnu regulaciju, pogotovo u Zagrebu, gdje smatramo da će zbog dizalica biti neophodno voditi brigu i o prometnoj regulaciji u gradu. To je dobra vijest, takve bi slike od siječnja trebale postati redovite, dok ne saniramo kritične elemente koji prijete sigurnosti građana - rekao je Vanđelić.

Kaže da organizirana obnova donosi to da se može raditi na jeftiniji način i da je građanima i to olakšano, jer fond u stopostotnom iznosu financira nekonstrukcijske obnove. Očekuje da će ovaj dio koštati oko 200 milijuna kuna, ali da će preciznije podatke imati za 20 do 30 dana.

- Fond za obnovu ima detaljno objavljene sve ugovore, naša prosječna cijena za uklanjanje je 237 kuna po metru kvadratnom, uključivo PDV, unutra su uključeni i troškovi zbrinjavanja otpada - rekao je Vanđelić.

Na pitanje koliko će sve trajati, kaže da je redovan rok za izgradnju obiteljske kuće oko sedam do 12 mjeseci.

- Dali smo rok da se kaže od odluke koju Fond dobije koliko zaista treba vremena. Da bi se krenula raditi zamjenska kuća, treba obaviti geodetske radove, a sad radimo i geomehanička istraživanja, da vidimo strukturu tla, a tek onda se pristupa projektiranju i izvođenju. Mislim da je to realan rok i prva ta kuća bit će useljiva do kraja rujna i početkom listopada iduće godine - rekao je Vanđelić.