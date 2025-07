Krešić: Hrvatska vojska mora biti spremna odgovoriti svakome tko dira suverenitet

Mnogo mi znači, a naglasio bih tri za mene najbitnije stvari. Prvo, da građani Hrvatske vide za što se troši njihov novac, porez koji plaćaju, drugo da se NATO-u i nama pokaže snaga jedna male, operativne vojske. Da pokažemo kako nismo igračka. A treća stvar, vrlo bitna, da pokažemo onima koji možda mogu maštati da sutra krenu i učine nešto protiv sigurnosti Hrvatske, da imamo čime odgovoriti i da je spremna u prvom udarnom valu zaustaviti bilo koga tko bi se usudio dirnuti njen suverenitet, rekao je za N1 o vojnom mimohodu, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Marinko Krešić.

Ovo je treći mimohod u hrvatskoj povijesti, a Krešić je iz prvih redova pratio prva dva.

- Bio sam uz predsjednika na prvom mimohodu, gdje smo pokazali jedinstvo hrvatske vojske, koja je neposredno izašla iz rata, a i održane akcije Oluja. Bilo je mnogo emocija, to nam je mnogo značilo. A drugi mimohod nije izazivao toliko sreće jer ukinut je obvezni vojni rok i nije se toliko ulagalo. Posljednjih godina se to promijenilo, mnogo se ulaže i situacija je bolja. Uostalom, bez vojske ne bi bilo ni mimohoda - kaže.

Osvrnuo se i na povratak obaveznog vojnog roka.

- Nije dovoljno dva mjeseca, jest za neko osnovno znanje i temelj onima koji žele kasnije ostati u vojsci. Zastupali smo minimum od tri mjeseca, do šest, ali nije bilo političke volje za to. No, bolje i dva nego nijedan - rekao je.

Prisjetio se i povijesne operacije Oluja.

- Suza bi krenula. Ništa nismo imali. Mislili smo da puškom možemo zaustaviti tenk i takva vozila, a danas je drugačiji način ratovanja, više elektronski, da tako kažem, s distance. Ali, bez obzira na tehnologiju, rat nije završen dok ne stane pješadija. U ono vrijeme, sanjali smo obični tenk, a ne da će vojska raspolagati s ovime što ima danas - rekao je.

- Edukacija mora biti vrhunska, posebno za zračni prostor, mornarica također mora biti vrhunska i pokrivati more, a moramo biti i na razini u "elektronskom" smislu. Mlade treba obučavati, tehnologija je otišla daleko i treba to pratiti - dodaje.