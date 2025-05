Sever o ulasku u Plenkijev tim: 'Iskreno, nemam pojma kolika će mi biti plaća, to mi nije bitno'

Krešimir Sever više neće komentirati sindikalnu košaricu, niti se zalagati za sindikalna prava, kao što je radio posljednjih 30-ak godina. Ipak, u mirovinu još neće, kako je najavljivao posljednjih par godina. Dapače, u potpunosti mijenja stranu, ulazi u Vladu kao državni tajnik i predstojnik novoosnovanog vladinog Ureda za socijalno partnerstvo. On sam ističe kako nema govora o "promjeni strane", ili ulasku u vladajuću strukturu.

- Svatko tko bi to tako gledao, gledao bi krivo. Već lani se nisam kandidirao za predsjednika Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) i najavio sam odlazak, no sama pozicija Ureda za socijalno partnerstvo nije politička funkcija i nije podložna političkom utjecaju. Bilo koja druga interpretacija je pogrešna - kaže za 24sata Sever.

Podsjeća i kako ovo nije novi Ured, već se radi o vraćanju Ureda ukinutog 2014. godine, iako je dotad postojao i kroz Sanaderovu vladavinu, i kroz mandat Jadranke Kosor, pa dijelom i Milanovića. I tada ga je vodio jedan od sindikalnih čelnika, a bio je ključna institucija za "peglanje" problema između sindikata, poslodavaca i vlasti.

- Postoji veliki niz problema koji se ne može institucionalno rješavati. Nismo mogli postaviti miritelje između pregovaračkih strana, to su najosnovnije stvari, do toga da na lokanim razinama postoje GSV-ovi koji odlično rade, a neki se nisu ni ustrojili. Na nacionalnoj razini često se ni ne sjedne zajedno, a prijedlozi važnih zakona donose se bez sindikata i poslodavaca. Naša glavna kritika je uvijek bila da mi, sindikati i poslodavci, nismo zainteresirana široka javnost, već partner. I to je djelokrug rada ovog ureda, da se vrate partnerski odnosi, da se posloži lista miritelja, te da se zajednički sjeda za stol. I stoga, predstojnik ne može raditi ni ta vlast, ali ni za sindikate, ili poslodavce - tumači Sever.

Ističe kako mu je neovisna pozicija bila ključan uvjet kad mu je premijer Plenković ponudio funkciju, još i prije nego što su donesene izmjene Zakona i Vladi. Dodaje i kako on "nije rođen za mjesto državnog tajnika".

- Rekao je kako je čuo poruku i da ovo tijelo sasvim sigurno mora biti neovisno. A nedavno me pitao jesam li pročitao Uredbu i ima li tamo prostora da bi politika mogla utjecati na rad Ureda. Iskreno, nećkao sam se, jer ja nisam rođen za posao državnog tajnika. Ja sam svoj dio posla odradio. Nakon 25 godina kao čelnik NSH, dobio sam i odličje Stjepana Radića od predsjednika RH za cjeloviti rad, ne trebaju mi dodatne potvrde. Sad kad sam odlučio sa svime stati, nemam prostora za pnapredak. Ovo mi ne može donijeti lagodan život, ili političko napredovanje - govori Sever.

Otkriva i kako mu je premijer rekao da ga vidi na tome mjestu, baš zato jer nije bio politički nikome u torbi.

- Premijerova je namjera da što manje mora voditi brigu o tome dijelu posla. Moja prednost je u iskustvu, ali i tome da imam dosta godina i nemam problem gdje ću ići ako ne budem predstojnik Ureda. Ako osjetim da će biti pritisaka, mogu i otići. No ured je tako posložen da ga pritisci ne mogu natjerati na jednu ili drugu stranu - ističe Sever.

Na komentar kako će mnogima upasti u oči nova državna funkcija koja nakon prošlogodišnjih povišica donosi i plaću veću od 3500 eura, Sever odgovara:

- Najiskrenije, nemam pojma kolika će mi biti plaća, niti bih to gledao. Lagao bih kad bih rekao da znam kolika je. Jasno mi je da će biti svakakvih komentara i kritika, ali neću se obazirati na to.

Ističe i kako će mu biti izazov ekipirati ured kroz dva mjeseca, kako propisuje Uredba.

- Ured će imati 11 zaposlenika, plus predstojnik i zamjenik predstojnika. U onim službama koje su to dijelom pokušavale odraditi, ima troje koji se time bave i sve treba ekipirati. No neće biti zapošljavanja izvana, to bi bila loša poruka iako bih rado doveo neke ljude s kojima izvrsno surađujem i koji su stručni. No poslodavci bi vjerojatno kazali, evo opet je doveo svoje ljude. Trebat će povući one koji su već u službi. Trebat ću ljude koji su već ovdje, koji su stručni, nisu politički podobni i koji će vjerovati ponajprije meni. I to će biti prava prednost ovog ureda - zaključuje Sever.