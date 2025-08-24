NOVI EXPRESS Svjedočimo izrazito neorganiziranom, i nestručnom procesu donošenja odluka o objektu od iznimnog urbanističkog, kulturnog i sportskog značaja za Split, objavili su iz Društva arhitekata Splita
Krhki Poljud sada postaje žrtvom velike političke igre!
Da su nužna veća ulaganja u stadion Poljud u Splitu kako bi se sačuvao kao jedan od najvećih bisera moderne arhitekture ne govori se samo proteklih nekoliko tjedana ili godina, o tome se priča više od dva desetljeća. No u cijelom tom dugom periodu, osim priče o njegovoj rehabilitaciji, revitalizaciji, a time i adekvatnoj valorizaciji u nekom konkretnijem smislu, nije se dogodilo ništa značajnije. Istina, ulagalo se u terene i pojedine prostore unutar stadiona, ali time se samo sačuvala njegova suštinska funkcionalnost. Oluja koja je 8. srpnja poharala Split i oštetila krov od leksana iznad tribina sad je konačno i zorno pokazala ono što stručna javnost već odavno zna. Poljudska ljepotica je krhka, a njezinih 46 godina znači da je ozbiljno zakoračila u zrelost koju više nitko ne može ignorirati, i to ne samo iz estetskih razloga, već i onih sigurnosnih.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+