Maloljetnici ludovali po Puli na zabranjenim romobilima pa obojica završila s ozljedama

Pulska prometna policija u nedjelu oko 23.55 sati zabilježila je prometni događaj u kojemu je ozlijeđeno dvoje maloljetnika koji su upravljali električnim romobilima koji ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u prometu. Maloljetnici su se vozili kolnikom Ulice 119. brigade na romobilima čija je trajna snaga elektromotora veća od 0,6 kW. Takva vozila nisu razvrstana ni u jednu kategoriju vozila te im je zabranjeno sudjelovanje u prometu.

Prema policijskim navodima, jedan je maloljetnik desnom nogom gurao lijevu nogu drugog maloljetnika. Obojica su zajedno s romobilima pala na prometnu traku te su lakše ozlijeđena.

Policija je oduzela oba romobila, a protiv maloljetnika podnijet će optužni prijedlog nadležnom sudu zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. O događaju će biti obaviješten i nadležni zavod za socijalni rad.

Koji električni romobili smiju u promet?

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, električni romobili koji ispunjavaju propisane uvjete spadaju u osobna prijevozna sredstva. Riječ je o vozilima bez sjedećeg mjesta, s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW, koja na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h.

Romobili koji imaju veću trajnu snagu elektromotora od 0,6 kW ili mogu razviti brzinu veću od 25 km/h ne smiju sudjelovati u prometu kao osobna prijevozna sredstva.

Iz policije stoga apeliraju na roditelje da prilikom kupnje električnog romobila provjere njegove tehničke specifikacije kako bi bili sigurni da dijete upravlja vozilom koje ispunjava zakonske uvjete. Romobilima koji ne ispunjavaju propisane uvjete policija može biti oduzeta u prekršajnom postupku.