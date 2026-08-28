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SNIMATELJ HRT-A

U Osijeku obilježeno 35 godina od pogibije Žarka Kaića. Ubili ga dok je snimao kolonu JNA

Piše HINA,
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U Osijeku obilježeno 35 godina od pogibije Žarka Kaića. Ubili ga dok je snimao kolonu JNA
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Kaić je ubijen rafalom iz transportera dok je u naselju Brijest kamerom snimao odlazak tenkova JNA s predjela tadašnjeg vojnog C poligona

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Spomen obilježja „Posljednji kadar“ u Osijeku je petak obilježena 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radio televizije (HRT) Žarka Kaića.

Kaić je ubijen rafalom iz transportera dok je u naselju Brijest kamerom snimao odlazak tenkova JNA s predjela tadašnjeg vojnog C poligona. Tom prigodom teško je ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička.

Ispred HRT Centra Osijek vijenac je položio Igor Rotim istaknuvši da i 35 godina nakon što je Žarko Kaić ubijen snimajući rat na osječkim ulicama, novinari i snimatelji i dalje ginu radeći svoj posao.

Samo ove godine u zonama sukoba poginulo je najmanje medijskih radnika. Mijenjaju se ratovi i bojišta, potreba da netko o njima svjedoči ostaje, poručio je Rotim.

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Umirovljeni zaposlenik HRT centra Osijek Miroslav Lačanin bio je svjedok Kaićeve pogibije i svake godine 28. kolovoza dolazi upaliti svijeću i odati počast svom poginulom kolegi, ali i svim medijskim djelatnicima poginulima u Domovinskom ratu.

Došao sam ovdje kako bi našoj ekipi na terenu donio kasetu a onda se začuo pucanj i vidjeli smo Kaića pogođenog kako leži, prisjeća se Lačanin tog tragičnog događaja dodajući kako će dok god bude mogao dolaziti ovdje.

Vijenac je na spomen obilježje položilo i izaslanstvo Grada Osijeka predvođeno predsjednikom Gradskog vijeća Tihomirom Florijančićem koji je kazao da se s pijetetom i zahvalnošću prisjećamo snimatelja HRT-a Žarka Kaića koji je na ovom mjestu snimao istinu o Hrvatskoj, istinu o agresiji na Hrvatsku i radeći svoj posao na žalost poginuo od agresorskog metka.

"Iako je to bio obrazac ponašanja agresora, nisu mogli zaustaviti istinu koja je išla dalje po svijetu", rekao je Florijančić. Dodao je i da je ovo mjesto puno simbolike jer je 1991. godine to bila prva linija obrane Osijeka i mjesto na kojemu su hrvatski branitelji slomili zube višestruko nadmoćnijem agresoru obranivši grad i Domovinu.

Vijence su također položili izaslanici djelatnika tehnike HRT Centra Osijek Dario Vračević i Bojan Draksler i predstavnici Mjesnog odbora Brijest predvođeni zamjenikom vijeća MO Brijest Saša Brkić.

Spomen-obilježje "Posljednji kadar", zajedno su podigli Grad Osijek i Hrvatska radiotelevizija 2019. godine a riječ je o radu arhitekata Bernarde i Davora Silova te profesorice umjetnosti Božice Dee Matasić.

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