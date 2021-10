Policija i dalje pretražuje teren u okolici Aleksinca na mjestu gdje su pronađeni Goran, Gordana i Lidija Đokić. Njihova tijela pronađena su kraj sela Moravac kraj zapaljenog automobila, a policija i dalje utvrđuje sve činjenice i traga za ubojicom.

Podsjetimo, tijela Gorana, njegove supruge Gordane i njihove kćeri Lidije, kojima se u nedjelju izgubio svaki trag, pronađena su jučer oko podne spaljena u jami.

Ovaj zločin potresao je Srbiju, a kriminalist Dobrivoje Radovanović za Telegraf je opisao profil osobe koja je u stanju počiniti trostruko ubojstvo i to na ovakav posebno mučan način. On također vjeruje kako se radi o više ubojica.

- Siguran sam da je u zločinu moralo sudjelovati više ljudi ili, što je manje vjerojatno, jedna osoba koja je obučena da počini ovakvo monstruozno djelo. Potpuno mi miriše na to da je u pitanju organizacija ljudi koji ih izrazito mrze ili su angažirali nekoga da to obavi. Nitko ne ubija tako zvjerski, na taj profesionalan način, zbog dugova ili krađe novca. Vjerujem da je na tome radilo više njih. Takvo djelo je lakše sprovesti kada je uključeno više ljudi - rekao je Radovanović.

U javnosti se proširila teorija da je obitelj poznavala ubojicu te da su ga pustili u automobil i povezli, ali Radovanović sumnja u to.

- Ti putevi bi morali biti jako dobro osvijetljeni da prepoznate čovjeka. Morao bi to biti jako dobar prijatelj. Također, postoji šansa da je ubojica bio obučen u uniformu osobe od autoriteta, pred kojom bi se svaki vozač zaustavio - objasnio je.

- Sve je jako dobro organizirano. Znali su kuda idu, kako da zaustave obitelj, gdje da sakriju tijela i automobil. Amater ne može ubiti tri osobe i da hladnokrvno sjedne za volan kako bi automobil sakrio na drugom mjestu - rekao je Radovanović.

Kaže kako ne vjeruje da se radi o plaćenim ubojicama koji su došli izvan Srbije.

- Vjerujem da se radi o ljudima koji su odavde. Srbija ima jako puno plaćenih ubojica, nema potrebe da dolazi bilo tko sa strane. Ovdje postoje detalji koji ukazuju na to da su ubojica ili ubojice jako dobro poznavali okolinu. Ipak, pitanje je da li bi to mogao uraditi netko ko živi u okolini jer nije lako uraditi tako nešto, naročito ako poznajete ljude. Teško je gledati ih u lice dok ih ubijate - kazao je Radovanović.

Radovanović kaže kako je po njemu evidentno da se radi o osobi koja je psihopat.

- Psihopat je u svakom slučaju. To normalan čovjek ne može napraviti, pa ni ako je profesionalni ubojica. On može biti profesionalac, ali je psihopat. Ubijeno je troje ljudi od kojih je jedna osoba praktički dijete - zaključio je Radovanović.

Susjedi Đokića su zgroženi

Srećko Stojanović, koji živi u istoj ulici gdje i Goranova majka, i njegova žena Branislava ističu da oni koji su počinili ubojstvo moraju biti najstrože kažnjeni.

- To je tragedija koju nitko ne može podnijeti. Isprva nisam vjerovao da se nešto loše može dogoditi. Računao sam, ajde držao je mjenjačnicu, možda ga je netko zbog novca oteo. Barem da su ih žive ostavili, pa platio bi netko, nitko ne bi dopustio da dijete od 25 godina strada, da nestane cijela familija - rekao je Srećko.

- Ne znam što je motiv, to je velika stvar, nešto krupno. Čujem da je auto nađen dolje negdje u Trnavi. Ne znam jesu li zapaljeni ovdje u Moravcu ili tamo. U svakom slučaju, to je strašno, pogotovo za njegovu majku. Ona je sad ostala sama, Goranov brat je umro, a sad je ostala i bez njega, što da očekuje više. Ima unučice od starijeg sina, ali velika je to tragedija - dodao je.

- Htjela sam umrijeti kad sam čula da su zapaljeni. Jako mi je žao, taj tko je to uradio nije čovjek nego monstrum. Kako je mogao podići ruku na djevojčicu od 25 godina. Ako je taj čovjek kriv, neka ubiju njega, ali zašto su dijete i ženu mu? Ja sam potpuno izgubljena otkad sam čula da su mrtvi - rekla je kroz plač Srećkova supruga Branislava.