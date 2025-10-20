Kristinu (20) zatukao odvijačem pa njezino tijelo bacio u jamu: 'Glasovi su mi rekli da ubijem'

Na današnji dan, 20. listopada 2008. godine, u velikoj dvorani splitske Palače pravde izrečena je presuda u jednom od najmučnijih sudskih procesa u novijoj hrvatskoj povijesti. Luka Pezelj, tada 26-godišnjak iz okolice Trilja, osuđen je na 31 godinu zatvora za teško ubojstvo i pokušaj silovanja 20-godišnje studentice Kristine Šušnjare. Iako je od presude prošlo 17 godina, sjećanje na tragično ugašen mladi život i brutalnost zločina i danas ledi krv u žilama.

Foto: Privatni album/canva

Za Kristinu Šušnjaru, studenticu ekonomije i zaljubljenicu u poeziju, početak 2008. godine trebao je biti ispunjen snovima i planovima. No, proživjela je tek prvih pet dana te godine. U subotu, 5. siječnja, Kristina je krenula iz svog rodnog Trilja prema Sinju, gdje se trebala naći s prijateljicom.

Na triljskom mostu odlučila je potražiti prijevoz autostopom, što je bila uobičajena praksa u tom kraju. Zaustavio joj se zeleni Golf upečatljivih felgi. Za volanom je bio Luka Pezelj, poznanik iz viđenja. Ne sluteći opasnost, Kristina je ušla u automobil..

Foto: Tino Jurić/VL

Umjesto prema Sinju, Pezelj je skrenuo na sporednu cestu Trilj-Bisko, pod izlikom da mora svratiti kući po novac. Ubrzo je pokazao svoje prave namjere. Kada je počeo nasrtati na nju, Kristina se hrabro branila. Njezin otpor razbjesnio je napadača. Dohvatio je francuski ključ i počeo je divljački udarati po glavi i tijelu.

Kada se Kristina nije pojavila u Sinju niti se javljala na telefon, njezini su roditelji sljedećeg jutra prijavili nestanak. Vijest je na noge digla cijeli cetinski kraj. U opsežnu potragu uključili su se policija, vatrogasci, pripadnici HGSS-a sa psima tragačima i helikopterima te brojni mještani. Nada da će se Kristina pronaći živa tinjala je kratko.

Foto: Miranda Čikotić

Tri dana kasnije, 8. siječnja, umirovljenik Marko Matovac je tijekom šetnje sa psom u Smajlićima, u Docu Donjem kod Omiša, desetak kilometara od mjesta gdje je Kristina posljednji put viđena, naišao na stravičan prizor. U provaliji pokraj jame u koju mještani bacaju životinjski otpad, ležalo je nago, unakaženo tijelo mlade djevojke, prekriveno granjem. Zbog težine ozljeda, identifikacija na licu mjesta bila je nemoguća. Tek je obdukcija potvrdila najcrnje slutnje, pronađeno je tijelo Kristine Šušnjare.

Policija je, prateći iskaze svjedoka, stezala obruč oko vlasnika zelenog Golfa. Nakon što su ispitali njegovog brata, Luka Pezelj je, shvativši da nema kamo, priznao zločin. Dan nakon pronalaska tijela, u pratnji brata, sam se predao policiji.

Foto: Vanja Zubcic/Vecernji list

U početku je pokušao umanjiti svoju krivnju, plasiravši priču o nesretnom slučaju. Tvrdio je da je Kristina sama izašla iz auta, da ju je on gurnuo, nakon čega je pala i udarila glavom o rub vrata. Priznao je da ju je potom skinuo kako bi sve izgledalo kao silovanje. Međutim, ozljede na tijelu bile su jasan dokaz brutalnog nasilja.

Suočen s dokazima, Pezelj je naposljetku priznao istinu. Nakon što ga je odbila, izudarao ju je francuskim ključem i još jednim tupim predmetom. Tijelo je bacio u provaliju, a njezine stvari, odjeću i mobitel, spalio je u kaminu. Nakon svega, vratio se kući, a potom otišao u kafić u Trilju. Tijekom istrage, kako je kasnije posvjedočio inspektor Branko Grubišić, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje.

Foto: Ivo Cagalj/24sata

Suđenje na Županijskom sudu u Splitu, koje je vodio sudac Bruno Klein, pratila je cijela Hrvatska. Tužiteljica je, opisujući Kristinu kao lijepu i pametnu djevojku čvrstih moralnih načela, zatražila maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora.

Obrana je, s druge strane, pokušala djelo prekvalificirati u "obično" ubojstvo, tvrdeći da nije bilo okrutnosti jer je žrtva navodno umrla nakon prvog udarca, što je patologinja opovrgnula nalazom o šest obrambenih ozljeda.

Foto: Ivo Cagalj/24sata

Pezelj se pokušao izvući i na neubrojivost, tvrdeći da je čuo glasove te večeri, no psihijatrijsko vještačenje u Vrapču utvrdilo je da je, unatoč nižoj inteligenciji i narcisoidnoj strukturi ličnosti s nedostatkom empatije, u trenutku zločina bio svjestan svojih postupaka.

Sud je utvrdio da je Pezelj ubio Kristinu na osobito okrutan način kako bi prikrio pokušaj silovanja. Zbog teškog ubojstva i pokušaja silovanja osuđen je na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 31 godine. Ubojica je dosada odslužio više od polovine svoje kazne.