Krišto: Funkcioniranje institucija BiH je ugroženo, održavanje izbora i povećanje plaća...

Predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto ocijenila je u četvrtak kako je ugroženo funkcioniranje državnih institucija i održavanje izbora najesen, te da se neće moći povećati plaće zbog toga što je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić odbio glasovati za financijske dokumente koji prethode proračunu.

Prema priopćenju, na telefonskoj sjednici Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine u četvrtak premijer Federacije BiH, koji je i čelnik SDP-a BiH odbio je glasati za Globalni fiskalni okvir za razdoblje 2026–2028. godine.

Fiskalno vijeće BiH čine čelni ljudi državnog Vijeća ministara BiH te dviju entitetskih vlada Federacije BiH i Republike Srpske.

Prema proceduri donošenje globalnog fiskalnog okvira mora prethoditi donošenju državnog proračuna.

U globalnom fiskalnom okviru koji obuhvaća sve proračune i izdatke entiteta i države definiraju se fiskalne politike koje izravno utječu na iznos proračunskih sredstava, uključujući povećanja poput osnovice za obračun plaća.

"Time su izravno ugrožene ključne obveze institucija BiH, uključujući planirano povećanje osnovice za obračun plaća zaposlenih u institucijama BiH, kao i osiguravanje sredstava neophodnih za provedbu Općih izbora", upozorava se u priopćenju predsjedateljice Vijeća ministara.

Unatoč tome što nije usvojen globalni fiskalni okvir entiteti, kako tvrde iz Vijeća ministara BiH, već godinama krše ovu proceduru, usvajanjem svojih proračuna. Čak su i pristupili raspodjeli prihoda s jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje (UNO).

"Ovakva praksa dodatno potvrđuje selektivno poštivanje zakonskih propisa, ozbiljno narušavajući fiskalnu disciplinu i institucionalni poredak u Bosni i Hercegovini", navodi se u priopćenju predsjedateljice Vijeća ministara Borjan Krišto.

Bosna i Hercegovina nije usvojila proračun državnih institucija za 2024. i 2025. zbog međunacionalnih i političkih prijepora, te su institucije BiH funkcionirale na temelju privremenog financiranja.