Drama u Hercegovini: GSS u BiH spasila četvero Hrvata čiji je kombi zapeo u dubokom snijegu

Piše HINA,
Navigacija ih odvela na planinski put kod Mostara, a zbog velike količine snijega morali su intervenirati pripadnici Gorske službe spašavanja

Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) u BiH spasili su večeras četiri hrvatska državljana iz kombi vozila koje je zapelo u snijegu na planinskome putu u sjevernome dijelu Hercegovine. 

Kako su izvijestili iz GSS-a Prenj na svojoj Facebook stranici, u kasnim popodnevnim satima dobili su obavijesti policije u Konjicu da je kombi vozilo splitskih prometnih oznaka zaglavilo na putnom pravcu prema Rujištu nedaleko Mostara. Odmah su krenuli u akciju spašavanja. Zbog visine i težine snijega u intervenciji su korištena off-road terenska vozila. Vozilo je uspješno izvučeno, a intervencija je završena bez ozlijeđenih.

Kombijem je upravljao hrvatski državljanin, a u vozilu su bile još tri osobe. Prema obavijesti navigacija je vozača usmjerila najkraćom rutom prema Mostaru preko planinskog područja, gdje je vozilo zapelo zbog zimskih uvjeta i velike količine snijega. 

