Granična policija Bosne i Hercegovine dobila je informacije o mogućem napadu na jedan od graničnih prijelaza s Hrvatskom no to se pokazalo netočnim, izjavio je u četvrtak direktor te sigurnosne agencije Mirko Kuprešaković
Policija BiH o prijetnji na granici: ‘Informacije nisu točne’
Mediji u BiH ranije su objavili kako je u srijedu hrvatska policija kolegama u susjednoj zemlji proslijedila informaciju o mogućoj sigurnosnoj prijetnji. Portal Istraga.ba naveo je kako su iz postaje granične policije u Slavonskom Brodu izvijestili kolege iz Granične policije BiH da je u Policijsku upravu Brodsko-posavske županije stiglo pismo u kojem je navedeno da 34 osobe navodno pripremaju napad na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini i to 7. siječnja.
Portal Klix naknadno je objavio kako je navodna meta trebao biti granični prijelaz kod Orašja a napadači osobe iz Afganistana.
Direktor Granične policije BiH Kuprešaković potvrdio je kako su u toj agenciji zbog takvih informacija odmah pojačali rad na terenu i angažirali dodatna tehnička sredstva uz suradnju s drugim policijskim agencijama.
"U skladu s procedurama poduzeli smo sve aktivnosti na provjeravanju točnosti navoda iz informacije i radi li se o jednoj od lažnih dojava. Usporedo s provjerama poduzete su i dodatne operativno taktičke aktivnosti na terenu", kazao je Kuprešaković za sarajevski "Dnevni avaz".
Dodao je kako su o svemu informirali i pripadnike Frontex-a koji su od početka godine raspoređeni u BiH radi učinkovitijeg nadzora nad granicama i sprječavanja ilegalnih migracija.
"I dalje kontinuirano poduzimamo aktivnosti na provjeri svih navoda ali za sada se te informacije nisu pokazale kao istinite", kazao je direktor Granične policije BiH.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+