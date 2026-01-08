Policija BiH o prijetnji na granici: ‘Informacije nisu točne’

Mediji u BiH ranije su objavili kako je u srijedu hrvatska policija kolegama u susjednoj zemlji proslijedila informaciju o mogućoj sigurnosnoj prijetnji. Portal Istraga.ba naveo je kako su iz postaje granične policije u Slavonskom Brodu izvijestili kolege iz Granične policije BiH da je u Policijsku upravu Brodsko-posavske županije stiglo pismo u kojem je navedeno da 34 osobe navodno pripremaju napad na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini i to 7. siječnja.

Portal Klix naknadno je objavio kako je navodna meta trebao biti granični prijelaz kod Orašja a napadači osobe iz Afganistana.

Direktor Granične policije BiH Kuprešaković potvrdio je kako su u toj agenciji zbog takvih informacija odmah pojačali rad na terenu i angažirali dodatna tehnička sredstva uz suradnju s drugim policijskim agencijama.

"U skladu s procedurama poduzeli smo sve aktivnosti na provjeravanju točnosti navoda iz informacije i radi li se o jednoj od lažnih dojava. Usporedo s provjerama poduzete su i dodatne operativno taktičke aktivnosti na terenu", kazao je Kuprešaković za sarajevski "Dnevni avaz".

Dodao je kako su o svemu informirali i pripadnike Frontex-a koji su od početka godine raspoređeni u BiH radi učinkovitijeg nadzora nad granicama i sprječavanja ilegalnih migracija.

"I dalje kontinuirano poduzimamo aktivnosti na provjeri svih navoda ali za sada se te informacije nisu pokazale kao istinite", kazao je direktor Granične policije BiH.