Krišto: 'Optužnica protiv naših nogometnih genijalaca jedan je od najskandaloznijih događaja'

Dok se uvjeti života za građane svakodnevno pogoršavaju, a Hrvatska završava na sivim i crnim listama međunarodnih organizacija zbog zaštite pranja novca, vladajuće strukture slijepo i uporno ustraju na svojoj štetnoj politici, poručila je zastupnica Karolina Vidović Krišto.

Na konferenciji za medije u Saboru žestoko se obrušila na premijera Andreja Plenkovića, predsjednika i potpredsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i Željka Reinera i vladajuću ekipu zbog odnosa prema Saboru i institucijama.

- Ministar financija nije nazočio izvješću o izvršenju proračuna, što je neviđeni skandal i rijetko zabilježeno u parlamentarizmu Europske unije. Na točkama o proračunu ministar jednostavno mora osobno nazočiti u Parlamentu. To je pravilo i dio političke kulture. Nenazočnost ministra financija jest ponižavanje Parlamenta, to jest, građana koji ga plaćaju, a Jandroković i Reiner, pak, smicalicama onemogućuju parlamentarnu raspravu - ukazala je zastupnica naglasivši kako se Sabor blokira s jednim ciljem, a to je onemogućiti nadzor rada vlade.

- Više nikome razumnom nije dvojbeno da su vladajuće strukture cijeli državni aparat stavile u službu nekolicine moćnika koji su u sprezi s vlašću, koji pljačkaju građane i besramno se bogate. Plenkovićeve strukture su Poreznu upravu, Državni inspektorat te Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja u potpunosti blokirale kako bi odabrane strukture mogle zlouporabama pljačkati građane. To naši osjete svakodnevno pri obavljanju kupnje - od mliječnih proizvoda do higijenskih potrepština - istaknula je.

'Sramotna optužnica protiv Lovrena i Modrića je u suglasnosti s Plenkovićem'

A onda je oplela i po DORH-u zbog optužnice koju su digli protiv Luke Modrića i Dejana Lovrena.

- Jučerašnja odluka da se optuže naši nogometni genijalci, Dejan Lovren i Luka Modrić, jedan je od najskandaloznijih događaja novije hrvatske povijesti. Luka Modrić je najvrjedniji veleposlanik Hrvatske u svijetu, kojemu se svijet divi, a DORH želi taj simbol hrvatske sreće i ponosa, našu reprezentaciju, baciti u blato - kazala je podsjetivši kako je na suđenju Ivi Sanaderu niz svjedoka i optuženika nekoliko puta mijenjao iskaze, a da nitko od njih nije optužen.

- Zašto Ratko Maček nije optužen za davanje lažnog iskaza? Maček ne samo da nije optužen već je pravomoćno oslobođen svih drugih optužbi. Drugi slučaj jest sudac Ustavnog suda, Davorin Mlakar, koji se u Hypo banci u Klagenfurtu lažno predstavljao kad je primao proviziju. Ni on, naravno, nije optužen od DORH-a već su ga HDZ i SDP izabrali u Ustavni sud. Skandalozni Mladen Bajić, čiji duh još uvijek vlada DORH-om, kao tužitelj u Splitu u slučaju LORA zatočene je vojne srbijanske zarobljenike okarakterizirao kao teroriste, da bi taj isti Bajić, kasnije kao glavni državni odvjetnik, te teroriste proglasio žrtvama - kazala je.

DORH, naglasila je, štiti korupciju.

- Protivno zakonu ne progoni kriminal već ga skriva. Ne procesuira srbijanske ratne zločine i to po nalogu Plenkovića i Pupovca. Štiti i njega, koji je sudjelovao na skupu u Banja Luci na kojemu je zajedno s osuđenim ratnim zločincima negirao genocid u Srebrenici. Taj skup je osudila i Europska komisija, a taj Pupovčev čin jest kazneno djelo po našim zakonima. Ni u jednom nijednom velikom korupcionaškom procesu DORH nije nikoga optužio za lažno svjedočenje, samo Modrića i Lovrena - naglasila je Vidović Krišto, koja je uvjerena da je ta optužnica usklađena s Plenkovićem i Vladimirom Šeksom.

- Nema dvojbe da je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoje Šipek ovu sramotnu optužnicu usuglasila s Plenkovićem od kojega na tjednoj bazi dobiva upute. Luka Modrić i Dejan Lovren su kao djeca proživjeli teror protueuropskih i protuhrvatskih skupina, a svojom upornošću i karakterom proslavili su Hrvatsku u cijelome svijetu. Sada Plenkovićev DORH želi Modrića i Lovrena diskreditirati. DORH je mjerna jedinica kršenja zakona i optužnicama protiv Lovrena i Modrića je prešao granicu svojih zlouporaba - poručila je.

Vodstvo DORH-a mora biti trenutačno smijenjeno, zaključila je zastupnica.