Krišto: Plenković oko sebe okuplja samo ucjenjive ljude

Plenković, ocijenila je Krišto, oko sebe okuplja samo ucjenjive ljude koje može prisiliti da ga slijede u štetnoj politici.

„Imenovati za ministra osobu s dubioznim i spornim životopisom, s ozbiljnim naznakama na upletenost u nezakonite radnje koje nisu opovrgnute, nije samo neodgovornost, nego namjerno nanošenje štete hrvatskim građanima od strane premijera Plenkovića”, kazala je Vidović Krišto na konferenciji za novinare.

Projekt Kupari, u kojima ministar Paladina ne samo da je bio uključen kao direktor IGH, već je i suvlasnik tvrtke koja je dobila koncesiju od hrvatske države, dokazuje metodologiju kojom vladajući moćnici upravljaju Hrvatskom, rekla je te ocijenila da je ta koncesija neprihvatljivo štetna za državu i građane.

Projektom Kupari, ministar Paladina jest kompromitiran, a kompromitacija je, nažalost, jedan od kriterija za napredak u Plenkovićevom sustavu, smatra zastupnica.

„Kriteriji za napredovanje u današnjoj Vladi su ucjenjivost i poslušnost što podrazumijeva da stručnost i moral nisu dobro došli vladajućim moćnicima u Hrvatskoj”, naglasila je, dodavši da, kada se pogledaju činjenice projekta Kupari, onda se dobiva odgovor zašto u Hrvatskoj raste siromaštvo i zašto su hrvatski građani prisiljeni napuštati Hrvatsku.

Vidović Krišto: Hrvatska se na projektu Kupari doslovno pljačka

Pritom je rekla da je Hrvatska dodijelila koncesiju Paladinovoj tvrtki na 99 godina, i to 130 tisuća četvornih metara uz more na dubrovačkom primorju. Koncesijska naknada, dodala je, koju Paladinina tvrtka plaća hrvatskoj državi, može se smatrati vrijeđanjem zdravog razuma, i to u epskim razmjerima jer iznosi nešto više od 10 centi po kvadratu na mjesečnoj razini, odnosno, 1,3 eura po kvadratu za cijelu godinu, što pokazuje da se Hrvatska na projektu Kupari "doslovno pljačka".

Kada bi Hrvatskom upravljali sposobni i odgovorni dužnosnici, onda bi koncesijska naknada morala biti desetine puta viša, a to znači, istaknula je, da bi u općinski, županijski i državni proračun ulazile na desetine milijuna kuna.

Druga šteta u projektu Kupari jest ta što Paladinina tvrtka koncesiju ima već sedam godina, ali projekt nije realiziran, a da je izabran ozbiljni svjetski investitor, objekti bi već bili izgrađeni, što bi koristilo i lokalnoj zajednici i cijeloj Hrvatskoj. A treća šteta, kaže, jest da bi se, da su objekti izgrađeni, na takvom velikom projektu otvorilo na stotine radnih mjesta, generirao promet i bio bi to značajan doprinos podizanju kvalitete i veće konkurentnosti hrvatskog turizma i gospodarstva.

„Problem u Hrvatskoj je taj što su oni koji upravljaju državnom imovinom nestručni i vrlo često duboko korumpirani. A tijela koja trebaju istraživati ovako apsurdne i štetne poslovne odluke, kao primjerice DORH, blokirana su od vladajućih struktura i ne rade svoj posao. Djelovanje države u slučaju Kupari nije izniman slučaj, već pravilo djelovanja hrvatskih državnih institucija”, upozorila je Vidović Krišto.

"U slučaju Kupara je nedvojbeno dokazano da HDZ i SDP čine u biti jednu cjelinu i da između tih stranaka nema razlika, jer su čvrsto povezane korupcijskom niti", ocijenila je te rekla da su "i koncesijski ugovor i cijela priprema nastali za vrijeme SDP-a, ugovor je potpisan za vrijeme HDZ-a, a Plenkovićeva vlada, iako je mogla i morala, nije ga raskinula".

Podsjetila je da je taj koncesijski ugovor pripremio Mladen Pejnović koji je za vrijeme Milanovićeve, SDP-ove vlade bio šef državnih nekretnina.

„Ključno pitanje koje se postavlja – koje je to kvalifikacije Pejnović imao da je postavljen za šefa državnih nekretnina? Naime, taj Mladen Pejnović bio je šef kabineta Mike Špiljka koji je nekada bio predsjednik hrvatskih komunista i Jugoslavije. Špiljak je, pak, od suda u Muenchenu okarakteriziran kao naručitelj ubojstva hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića. To znači da Pejnović zna voditi ured naručitelja političkih ubojstava, ali nije poznato razumije li se u poslove s nekretninama, ni da je imao rezultate u tom segmentu poslovanja”, ustvrdila je Vidović Krišto.

Činjenica da sedmu godinu na tom projektu nije ništa učinjeno, da vlada nije raskinula navedenu koncesiju i nije zatražila naplatu od investitora koji nije izvršio svoje ugovorne obveze, jest ogromni skandal. Imenovati, pak, dokazano nesposobnu osobu za ministra, koji treba efikasno i brzo rješavati upravo zadatke slične projektu Kupari, a u kojemu je potpuno zakazao, govori o oholosti i štetnosti djelovanja Plenkovića i njegove vlade, poručila je.

Isto tako je nedvojbeno da je Plenković za novog ministra odabrao čovjeka koji je na primjeru Kupara nanio štetu državnom proračunu, i to jasno potvrđuje da Plenković oko sebe okuplja samo ljude, koje ucjenjivanjem može prisiliti da ga slijede u njegovoj štetnoj politici za Hrvatsku. Dostojanstvena i moralna osoba zasigurno ne bi pristala biti član Plenkovićeve Vlade, zaključila je Vidović Krišto.