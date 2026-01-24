VIDEO Kritičari su ismijavali Davos, a onda je došao Trump i ponovno ga učinio bitnim

Američki predsjednik Donald Trump ukrao je pozornost na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, ali je možda i taj godišnji skup globalne elite učinio ponovo relevatnim - barem na tjedan dana. Kritičari, koji skup u Davosu ismijavaju kao izoliranu zajednicu istomišljenika u kojoj se malo toga konkretnog napravi, redovito preispituju važnost okupljanja izvršnih direktora i političkih vođa u švicarskim Alpama.

Pokretanje videa... 03:40 Trump se vratio iz Davosa | Video: 24sata/Reuters

No, sve su oči ove godine bile uprte u Davos dok je Trump uletio u grad usred geopolitičke oluje koja se nadvila nad slikovito skijalište, gdje je inzistirao na svojem naumu o kupnji Grenlanda.

Stotine ljudi stajale su u dugim redovima kako bi čule Trumpov govor koji je izazvao zgražanje i usiljen smijeh dok je ismijavao saveznike, ali je u konačnici isključio korištenje sile za preuzimanje Grenlanda.

- Zanimljivo je da su ljudi stajali u redu kako bi čuli predsjednika Trumpa, a nisu tako stajali ni za jednog drugog govornika. Nitko nije izazvao takvu vrstu interesa - rekao je za AFP latvijski predsjednik Edgars Rinkevics.

- Mislim da se Davos donekle vratio onome čemu je bio namijenjen. Da se čuju različite perspektive, da se raspravlja, diskutira, ponekad ne slaže, ali i slaže, kako bi se nekako gradili mostovi, a ne uništavali - rekao je.

Davos je postao poprište intenzivne diplomacije, što je kulminiralo Trumpovom objavom "okvira budućeg dogovora" o Grenlandu nakon razgovora s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

Dan kasnije, Trump se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u sklopu nastojanja da okonča ruski rat u Ukrajini te je pokrenuo "Odbor za mir".

Ove godine dogodile su se čak i rijetke ovacije - za kanadskog premijera Marka Carneyja, koji je u govoru koji je razljutio Trumpa ocijenio da se u globalnom poretku dogodio "razdor".

"Neuspjela politika"

Prošle su godine otkako je WEF, osnovan 1971., bio u epicentru tako značajne političke epizode. Prethodni povijesni trenuci foruma uključuju otapanje grčko-turskih tenzija 1988. te razgovore između Nelsona Mandele i južnoafričkog predsjednika iz doba apartheida F. W. de Klerka 1992. godine.

Ipak, obnovljena pozornost na Davos nije bila samo u znaku diplomacije i sklapanja poslova. Bila je i u znaku konfrontacije.

Trumpova administracija stigla je u švicarsko odmaralište u punoj snazi kako bi progurala svoj program "Amerika na prvom mjestu" – antitezu WEF-ovom promicanju globalizacije.

- Ovdje smo kako bismo jasno istaknuli: globalizacija je iznevjerila Zapad i Sjedinjene Države - rekao je američki ministar trgovine Howard Lutnick tijekom panel rasprave.

- To je neuspjela politika. To je ono za što se WEF zalagao, rekao je Lutnick.

Ovogodišnji skup stigao je i u prijelomnom trenutku za WEF nakon što je njegov osnivač Klaus Schwab odstupio s čela foruma usred optužbi za nedolično ponašanje, od kojih je kasnije oslobođen nakon interne istrage.

Čelnik američkog investicijskog diva BlackRock, Larry Fink, preuzeo je dužnost privremenog supredsjedatelja te je u svojim uvodnim riječima forumu priznao kritike s kojima se WEF suočava.

- Također je očito da nam svijet sada ukazuje daleko manje povjerenja u pomaganju oblikovanja onoga što slijedi. Ako Svjetski gospodarski forum želi biti koristan u budućnosti, mora povratiti to povjerenje - rekao je Fink.

Milijarder je iznio ideju o održavanju sastanaka WEF-a u "mjestima gdje se moderni svijet zapravo gradi", kao što su Detroit ili Dublin.

Davos nikad relevantniji

No, WEF je i dalje mjesto gdje se bogati i moćni prije svega dolaze umrežavati i poslovati.

Marc Benioff, izvršni direktor tehnološke tvrtke Salesforce, bio je u svom elementu dok se rukovao s drugim korporativnim titanima u hodnicima kongresnog centra.

- Mislim da je za izvršne direktore na prvom mjestu i dalje temeljno poslovanje njihove tvrtke, implementacija umjetne inteligencije i transformacija u ovaj novi svijet - rekao je Benioff za AFP nakon razgovora sa šefom PepsiCo-a Ramonom Laguartom.

- Očito je da se odvija geopolitička situacija, ali mislim da to ne utječe na veliku većinu sudionika - rekao je.

Benioff je bio među elitom izvršnih direktora, koja je uključivala Tima Cooka iz Applea i Jensena Huanga iz Nvidije, pozvanih na sastanak s Trumpom u Davosu.

- Ljudi koji su važni su ovdje i razgovori koji su bitni vode se ovdje - rekao je Benioff.

- Davos "nikada nije bio relevantniji - dodao je.