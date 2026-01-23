Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog

Volodimir Zelenski i Donald Trump susreli su se u Davosu gdje se održao Svjetski ekonomski forum. Nije bilo potpisivanja dokumenata, ali nije bilo ni prekida razgovora, a Zelenski se pokazao otvorenim, piše Corriere della Sera. Također u Davosu, u utorak, Steve Witkoff i Jared Kushner susreli su se s Kirillom Dmitrijevom, pregovaračem Vladimira Putina.

Talijanski list doznaje da pregovarači nose četiri različita dokumenta koja bi, barem u teoriji, trebala činiti mirovni sporazum.

- Prvi je tekst krovni okvir za cijeli paket - rekao je za Corriere hrvatski premijer Andrej Plenković. Zatim slijede tri ključna dijela. Najopasniji za Zelenskog u suštini predviđa prepuštanje Rusiji dijela Donbasa. Plenković objašnjava da je ipak važno da se de iure teritorij ne prepusti, jer treba ostaviti prostor i vrijeme za preispitivanje onoga o čemu se pregovara, odnosno otvoriti mogućnost povrata kada Putina više ne bude.

Foto: Vlada RH

Odricanje teritorija je najkontroverzniji kompromis za Kijev. Ukrajinsko javno mnijenje mu se protivi. Osim toga, prepuštanjem utvrda u Donjecku otvorio bi se prostor za nova ruska napredovanja preko goleme ravnice prema Dnipru, a potom i Odesi.

To bi značilo kraj neovisne Ukrajine, jer bi zemlja izgubila pristup Crnom moru i ovisila o ruskom odobrenju za izvoz. Sjedinjene Države nude dvije kompenzacije kako bi mu olakšale odluku.

Jedan dokument navodi pojedinosti plana javnog i privatnog financiranja u iznosu od 800 milijardi dolara za obnovu i ponovno pokretanje Ukrajine, pod vodstvom čelnika megafonda BlackRocka Larryja Finka. Drugi dokument Kijevu bi dao američka sigurnosna jamstva, kao potporu Europljanima koji bi poslali svoje vojnike na teren. Zelenski bi morao prepustiti teritorij u zamjenu za novac i zapadnu sigurnost.

Čak da Zelenski i pristane na sve ovo, Putin i dalje ima zadnju riječ te je jedini u ovom trenutku koji može zaustaviti rat već danas, naravno ako povuće vojsku iz Ukrajine.

Danas navečer će se po prvi put od invazije održati trilateralni sastanak u Abu Dhabiju.