Šime Vrsaljko o hotelu koji je otvarao s rođakom: 'Od rujna 2025. nemam više ništa s tim'

Boutique hotel Maškovića han nadomak Vranskog jezera, koji su prije manje od godinu dana preuzeli rođaci Šime i Andrej Vrsaljko, je zatvoren. Bivši reprezentativac Šime Vrsaljko se povukao iz posla, a projekt se suočio s problemima koji su doveli do neisplate plaća, blokade tvrtke i prestanka rada hotela. Radnici su ostali bez posla.

- Želimo ovaj predivni prostor ponovno uzdignuti i stvoriti priču kakvu on zaslužuje - govorio je tada Andrej Vrsaljko, rođak bivšeg reprezentativca Šime Vrsaljka.

Sad se oglasio i Šime Vrsaljko koji je preko odvjetnika poručio kako Šime od rujna 2025. nema nikakvu vlasničku, upravljačku niti poslovnu povezanost s navedenim društvom.

Dodaju i kako bivši 'vatreni' nikad nije sudjelovao u operativnom vođenju poslovanja društva.

Reagiranje

'Vezano uz navode objavljene u Vašem mediju o poslovanju društva SAXUM MAS d.o.o. i restoranu/hotelu Maškovića Han, ističemo da gospodin Šime Vrsaljko od rujna 2025. godine nema nikakvu vlasničku, upravljačku niti poslovnu povezanost s navedenim društvom, što je jasno vidljivo iz javno dostupnih podataka sudskog registra. Gospodin Šime Vrsaljko nikada nije sudjelovao u operativnom vođenju poslovanja društva, niti je bio zadužen za financijsko upravljanje ili radne odnose.

Ipak možemo naglasiti da su se do trenutka izlaska gospodina Šime Vrsaljka iz vlasničke strukture obveze prema zaposlenicima društva uredno podmirivale. Svi problemi koji su nastali nakon toga odnose se isključivo na razdoblje u kojem gospodin Šime Vrsaljko više nije bio povezan s društvom, niti je imao ikakav utjecaj ili saznanja o njegovu poslovanju. S tim u vezi, smatramo nužnim naglasiti kako gospodin Šime Vrsaljko nije blokirao račun društva SAXUM MAS d.o.o., a kako su pojedini mediji netočno objavili, iako je riječ o podatku koji je lako provjeriti kod FINA-e.

Ističemo da je društvo SAXUM MAS d.o.o. danas u vlasništvu druge osobe s istim prezimenom, no ponavljamo da gospodin Šime Vrsaljko s tim društvom i poslovnim odlukama društva ni na koji način nije povezan, a slijedom čega smatramo neprimjerenim i netočnim da se njegovo ime, kao i ime članova njegove obitelji, dovodi u kontekst aktualnog poslovanja i problema navedenog društva. Takvim se postupanjem nanosi šteta ugledu gospodina Šime Vrsaljka i njegove obitelji, a kod čitatelja se stvara pogrešna i obmanjujuća slika o stvarnim okolnostima slučaja.

Svjesni smo da je gospodin Šime Vrsaljko, kao bivši hrvatski nogometni reprezentativac, medijski zanimljiva osoba, međutim ta okolnost ne može biti opravdanje za netočno prikazivanje činjenica, korištenje njegova imena, njegove obitelji, niti njegovih fotografija u kontekstu poslovanja društva s kojim ni na koji način nije povezan'.

