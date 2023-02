Kritičko mišljenje, šivanje, tjelesni s kineziolozima - stiže cjelodnevna nastava u škole

Nakon nekoliko neslužbenih najava projekta u dijelu medija, ministar znanosti i obrazovanja u srijedu je iznio više detalja o početku pilot-projekta cjelodnevne nastave.

Kako je Radovan Fuchs objasnio u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada", eksperimentalni četverogodišnji program cjelodnevne nastave počinje sljedeće školske godine u 50 škola.

Prijaviti se mogu škole koje provode jednosmjensku nastavu, a financijska stimulacija po školi bit će 300.000 eura.

- Nastava bi trebala trajati najmanje do 14 sati, s time da se može, po želji učenika i roditelja, produljiti i u popodnevne sate. Dakle, do 14 sati je onaj obavezni dio koji se odnosi na učenje i predavanja, od 15 sati kreće dio s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima - kazao je Fuchs.

Prirodoslovlje do šestog razreda

Ministar je istaknuo kako ovaj projekt traži "ogromna ulaganja" u sustav obrazovanja, kao i onaj dio koji se odnosi na predškolsko obrazovanje, odnosno dječje vrtiće. Radi se o iznosu značajno preko pola milijarde eura, s tendencijom da to bude jedna milijarda, napomenuo je. Kako bi se cjelodnevna nastava uvela u cijeloj Hrvatskoj, potrebno je osigurati jednaki standard na razini cijele zemlje te da sve škole rade u jednoj smjeni.

Projekt uključuje i značajne izmjene kurikuluma, koje su, prema objavljenom već izazvale brojne reakcije među učiteljima. Kako ministar najavljuje, uvode se novi predmeti, te povećava broj sati dijela postojećih predmeta.

- Učenici sada od prvog do četvrtog razreda imaju 'Prirodu i društvo', a imat će 'Prirodoslovlje' kao jedan predmet do šestog razreda, imat će onda 'Društvo i zajednica' kao predmet koji obrađuje onaj društveni dio. Uz to, imat će i dva izborna predmeta, 'Svijet i ja' te drugi strani jezik - kazao je.

Šivanje i kuhanje

Već predstavljeni predmet 'Svijet i ja' zamišljen je da vodi učenike prema prepoznavanju stvari, donošenju vlastitog mišljenja te prihvaćanju stvarnosti i činjenica. To će biti izborni predmet koji će moći odabrati učenici koji ne idu na vjeronauk. Time više ne bi provodili vrijeme na igralištu ili školskim hodnicima niti imati jednu ocjenu manje kao što je to bio slučaj s učenicima koja nisu odabrala vjeronauk, kazao je ministar.

Među novim predmetima u eksperimentalnom programu naći će se i 'Praktične vještine', predmet sličan nekadašnjem domaćinstvu.

- Praktične vještine stimulirat će manualne sposobnosti kod učenika, ali i fizičku aktivnost. Imat će priliku naučiti niz praktičnih stvari, sukladno njihovom uzrastu - pojasnio je Fuchs.

Više hrvatskog, likovnog...

Povećat će se i broj sati hrvatskog jezika, matematike te predmeta koji se "odnose na umjetnički dio”, poput likovne kulture. Jedna od posebnih novosti je to da tjelesnu kulturu u prva četiri razreda osnovne škole neće predavati učitelji razredne nastave, već magistri kineziologije.

- To ne znači da učitelji razredne nastave nisu izvodili taj predmet kako treba. Oni neće ostati bez svoje satnice, dapače imat će puno satnicu, nema razloga za bojazan - naglasio je Fuchs.

Iz učiteljskih redova ipak dolaze upozorenja da je problem u nedostatku prostora za tjelesnu kulturu, opreme itd., no dolazi i podrška najavljenim promjenama. U otvorenome pismu Ministarstvu to ističu i splitski kineziolozi, koji napominju kako je zbog nekretanja i debljine među djecom i mladima stanje "katastrofično".

Podrška kineziologa

- Djeca i adolescenti su nam (ovisno o dobnoj skupini) među prvih pet po debljini u Europi, a tjelesno je nedovoljno aktivno preko 80% djece i adolescenata... Kao i svaka „pismenost“, i tjelesna pismenost razvija se u djetinjstvu. Prva četiri razreda osnovne škole idealno su vrijeme za to. Prvo, zato jer su doista sva djeca „u sustavu“ i sustavno se s njima može raditi. Drugo, zato jer se i ponašanje i svijest i znanje i razumijevanje razvijaju i usvajaju upravo tada. Čekamo li ulazak u pubertet zakasnili smo, jer djeca dobivaju i visinu i masu, intenzivno razvijaju druge interese pa ih za „tjelesnu pismenost“ baš i nije briga (socijalni su psiholozi još 50-ih zaključili - „Interest matters“) - navode predstavnici Kinezioloških fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku i Splitu, te Hrvatskog kineziološkog saveza.

- Daljnji pad tjelesnog fitnesa, porast pretilosti i pogoršanje zdravstvenog stanja su im zagarantirani. Treba tražiti druge načine da popravimo stanje. Ako je ikad ponuđeno konkretno rješenje, onda je to ovaj program MZORH i ideja da nastavu TZK u prva četiri razreda osnovne škole u cjelodnevnom boravku (koji bi trebao postati praksa u cijeloj Hrvatskoj) vode magistri kineziologije - ističu u svome pismu.

Škole i zaposlenici uključeni u eksperimentalni program cjelodnecne nastave bit će dodatno financijski stimulirani. Njihove plaće bi trebali rasti od 15 do 25 posto, rekao je ministar, koji je komentirao i besplatne obroke. Ocijenio je da se radi o izvanrednoj mjeri Vlade koja funkcionira bez većih problema. U prvom je periodu pripremljeno 5 milijuna obroka za 300.000 učenika.

