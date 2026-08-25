KRIVOLOV KOD BIOGRADA Lovili strogo zaštićene ptice pa ih pretvarali u mamac. Priveli ih

Policija je kod Biograda uhvatila dvojicu muškaraca koje sumnjiči za ilegalni lov na strogo zaštićene ptice. Riječ je o hrvatskim državljanima u dobi od 66 i 61 godinu, protiv kojih je podnesena kaznena prijava.

Policijski službenici Policijske postaje Biograd sumnjaju da su 23. kolovoza na području Jankolovice lovili jedinke strogo zaštićene vrste ptica, a uhvaćene ptice koristili su kao mamac za hvatanje drugih. Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je od njih oduzela 14 divljih ptica češljugara, poznatih i kao grdelini, koje su zakonom strogo zaštićene.

Protiv obojice podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u kazneno djelo uništavanja zaštićenih dijelova prirode.