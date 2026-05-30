Zbog ugroženih ptica prosvjed u Beogradu: Politički plakat SNS-a im blokira pristup gnijezdima

Mnoštvo ljudi okupilo se u subotu na prosvjedu u središtu Beograda zahtijevajući uklanjanje reklamnog platna vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) "Srbija pobjeđuje" koji ugrožava gnijezda zakonom zaštićenih rijetkih ptica selica - bijelih čiopa. Reklamno platno SNS je postavio kao odgovor na kampanju studentskog pokreta "Studenti pobjeđuju" kojom se, nakon višemjesečnih protuvladnih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog 2024. godine, traži odgovornost vlasti i raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora. Na današnji prosvjed pozvali su studenti Biološkog fakulteta beogradskog sveučilišta i udruge za zaštitu ptica ukazujući da postavljanje velikog platna na Palači Albanija u središtu Beograda ugrožava populaciju bijelih čiopa (Tachymarptis melba), ptica selica čija se najveća kolonija nalazi upravo na toj zgradi.

Bijela čiopa u Srbiji ima status ranjive vrste koja se suočava s visokim rizikom od izumiranja u prirodi.

Postavljanje reklamnog platna onemogućava odraslim jedinkama pristup gnijezdima i hranjenje mladunaca, čime je izravno ugrožen opstanak populacije čiopa na teritoriju glavnog grada, upozorili su studenti.

Srbijanski ministar financija Siniša Mali (SNS) izjavio je ranije danas kako ne zna tko je postavio veliko platno na zgradu, ali je najavio da će tijekom dana biti uklonjeno, što se do početka prosvjeda oko 14 sati nije dogodilo.

Prvi zahtjevi da se ukloni platno površine nekoliko stotina četvornih metara pojavili su se na društvenim mrežama u petak, a oporbeni Pokret Kreni-Promijeni podnio je i kaznenu prijavu protiv odgovornih koji su naručili i omogućili postavljenje platna s natpisom "Srbija pobjeđuje".

Aktivisti tog pokreta pokušali su danas strgnuti platno s fasade zgrade kako bi omogućili čiopama da dolete do gnijeza i hrane mladunce.

U međuvremenu, u subotu poslijepodne srbijansko ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da su angažirani stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode "u hitno organiziranoj akciji zbrinjavanja i hranjenja mladunaca bijele čiope" u zgradi Albanija.

Ministrica Sara Pavkov u priopćenju navodi da su ptići bije čiope "u sigurnim rukama stručnjaka" i da je "u tijeku akcija zbrinjavanja i hranjenja”.

O pticama se "vodi računa", navela je, dodajući kako će platno kojim je čiopama zatvoren prilaz gnijezdima "biti u najkraćem roku premješteno na drugu lokaciju".

Na ulaz u zgradu Albanija raspoređeno je nikoliko policajaca kojima je tijekom prosvjeda stiglo pojačanja, ali policija nije intervenirala.