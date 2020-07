Zbog krize: Meggle grupa gasi proizvodnju u RH uz 160 otkaza!

<p>Meggle grupa sa sjedištem u Njemačkoj donijela je odluku o restrukturiranju poslovanja u Hrvatskoj i gašenju proizvodnje do kraja godine o čemu su danas informirani naši zaposlenici, javljaju iz Megglea.</p><p><strong>Njihovo prioćenje prenosimo u cijelosti:</strong></p><p><em>Meggle grupa sa sjedištem u Njemačkoj provodi proces optimizacije cjelokupnog poslovanja s ciljem postavljanja dugoročno održivih modela poslovanja na svim tržištima. Sukladno tome donesena je odluka o restrukturiranju poslovanja u Hrvatskoj i gašenju proizvodnje u Osijeku do kraja godine. Meggle će od 1. siječnja 2021. na hrvatskom tržištu poslovati kroz novi model poslovanja. Odluka o restrukturiranju poslovanja u Hrvatskoj i gašenju proizvodnje u Osijeku donesena je zbog dugogodišnjih poslovnih izazova i niza kriza koje su imale negativan utjecaj na poslovanje, od krize aflatoksina, preko krize Agrokora do najnovije koronakrize. U procesu restrukturiranja i zatvaranja proizvodnje bit će otkazno oko 160 ugovora o radu zaposlenicima čija radna mjesta se gase. </em></p><p><em>Meggle će kao poslodavac u procesu restrukturiranja postupati odgovorno i socijalno osjetljivo te osigurati kvalitetne otpremnine i uvjete raskida ugovora o radu uz socijalni dijalog sa zaposlenicima i svim relevantnim tijelima. Odluka o gašenju proizvodnje odgađana je više puta zadnjih nekoliko godina s nadom da će se uvjeti poslovanja i okolnosti poboljšati te je konačno donesena tek kada su definitivno istražene sve druge opcije. U proizvodnju i poslovanje u Hrvatskoj Meggle grupa u zadnjih 15 godina uložila je više od 130 milijuna kuna. </em></p><p><em>Meggle će sukladno odluci o gašenju proizvodnje raskinuti suradnje sa svojim kooperantima i dobavljačima sirovina. Sve svoje ugovorne obveze prema njima Meggle će kao i do sada pravovremeno i u cijelosti ispuniti. Na hrvatskom tržištu je potražnja sirovog mlijeka kronično veća od ponude te će Meggle svojim pouzdanim dobavljačima, među kojima je i 200 malih seoskih domaćinstava, pomoći u brzom pronalasku novih kupaca ili otkupljivača.</em></p>