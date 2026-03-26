Kriza na Kubi: 'Iscrpe li se zalihe goriva, moglo bi biti poginulih'

Ujedinjeni narodi predložili su hitni plan za krizom pogođenu Kubu, uključujući praćenje potrošnje goriva, usred pregovora sa Sjedinjenim Državama o dopuštanju uvoza energije za humanitarne usluge, rekao je u srijedu dužnosnik UN-a. Francisco Pichon, koordinator UN-a na Kubi, rekao je da je plan od 94,1 milijuna dolara predložen kako bi se održale ključne usluge za najranjivije ljude u zemlji i "spašavali životi".

"Ako se trenutna situacija nastavi i rezerve goriva u zemlji se iscrpe, bojimo se brzog pogoršanja, s potencijalnim gubitkom života", rekao je Pichon novinarima.

"Izvedivost i provedba ovog akcijskog plana očito ovise o rješenjima za gorivo", rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump nametnuo je naftnu blokadu Kubi u siječnju, produbljujući energetsku i ekonomsku krizu dok vrši pritisak na komunističku vladu.

UN je u pregovorima s Washingtonom kako bi se omogućio uvoz goriva u humanitarne svrhe.

Pichon je rekao da se akcijski plan i "model sljedivosti goriva" predlažu "kao instrumenti za pokušaj postizanja sporazuma, put do pristupa gorivu".

Rekao je da je potreban plan praćenja goriva "kako bi se osiguralo da ide do ključnih, bitnih usluga koje su prioritet".

"Razmatraju se sva rješenja, uključujući suradnju s nedržavnim sektorom", rekao je.

Washington je prošli mjesec neznatno ublažio embargo kako bi omogućio prodaju nafte malom privatnom sektoru Kube. Pichon je rekao da je plan u utorak predstavljen desecima diplomata i predstavnika međunarodnih nevladinih organizacija.

Američki diplomati bili su pozvani, ali Pichon je rekao da ne zna jesu li se odazvali.

Plan UN-a proširenje je njihovog odgovora na uragan Melissa, koji je pogodio Kubu u listopadu, kako bi obuhvatio humanitarni utjecaj energetske krize.

Osoblje UN-a uglavnom nije moglo obavljati terenski rad, a agencije UN-a imaju poteškoća s preuzimanjem pošiljki pomoći s havanskih zračnih luka. Šef UN-a Antonio Guterres upozorio je prošli mjesec da se riskira humanitarni "kolaps" ako se Kubi uskrati nafta. Kubanci redovito prolaze kroz nestanke struje koji mogu trajati više od 20 sati, s dva nestanka struje diljem zemlje samo prošli tjedan.

Predsjednik Miguel Diaz-Canel uveo je hitne mjere za uštedu goriva, uključujući strogo racioniranje goriva.