Kriza trese Nestle: Otpustili su direktora zbog tajne veze, ovo je drugi odlazak u godinu dana

Švicarski prehrambeni div Nestle smijenio je izvršnog direktora Laurenta Freixea nakon što je interna istraga potvrdila da je prekršio kodeks poslovnog ponašanja zbog nedopuštene romantične veze s direktnom podređenom. Radi se o drugom izvanrednom odlasku čelnog čovjeka kompanije u godinu dana, što je izazvalo najdublju krizu vodstva u desetljećima.

Na čelo kompanije imenovan je Philipp Navratil, dosadašnji šef Nespresa i rastuća zvijezda Nestlea, koji preuzima vođenje u trenutku usporene prodaje, udara američkih carina i pada povjerenja ulagača, piše Reuters.

Freixe, koji je u Nestleu proveo 39 godina, naslijedio je Marca Schneidera u kolovozu 2024., no nije uspio zaustaviti pad vrijednosti dionica – koje su tijekom njegova mandata pale za 17 posto. U proteklih pet godina dionice su izgubile gotovo trećinu vrijednosti, a kompanija razmatra i prodaju dijela poslovanja s vitaminima zbog slabih rezultata.

Istraga je pokrenuta nakon što su zaposlenici preko internog kanala “Speak Up” prijavili sumnju na neprimjeren odnos. Freixe je isprva poricao vezu, ali je neovisna provjera pod nadzorom predsjednika uprave Paula Bulckea i vodećeg neovisnog direktora Pabla Isle, uz pomoć odvjetničke tvrtke Baer & Karrer, potvrdila kršenje pravila. Freixe neće dobiti otpremninu.

“Gubitak dva izvršna direktora i predsjednika uprave u jednoj godini povijesnih je razmjera za Nestle,” upozorio je Ingo Speich iz investicijske kuće Deka. Stručnjaci i ulagači traže da novi direktor ubrza restrukturiranje, poveća organski rast i osigura pokrivanje dividende iz vlastitog novčanog toka.

Freixeovo razrješenje pridružuje se nizu smjena u svjetskim korporacijama zbog nedovoljno transparentnih odnosa na radnom mjestu – slične slučajeve imali su BP i McDonald’s. Identitet zaposlenice uključen u slučaj nije otkriven, a švicarski zakon takve veze ne zabranjuje, no korporativna pravila ih zahtijevaju prijaviti.

Navratil sada mora dokazati da će unatoč unutarnjem imenovanju donijeti novi zamah i vratiti kompaniji stabilnost koju je, kako piše Neue Zuercher Zeitung, Nestle nekada imao “kao rijetko koja švicarska korporacija”.