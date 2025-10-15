NOVI EXPRESS Katolička crkva u Hrvatskoj uzima sebi za pravo da određuje granice slobode svakog pojedinca u društvu u kojem Crkva želi promovirati svoju ideologiju
Križari s Kaptola idu u invaziju na nevjernike. A svima koji se usprotive, prijete paklom!
Nekoliko desetaka pokislih vojnika i pripadnika Oružanih snaga strpljivo se postrojilo pod kipom Majke Božje na tradicionalnom hodočašću prošle nedjelje u marijanskom svetištu u Mariji Bistrici i pozorno slušalo vojnog ordinarija, mons. Juru Bogdana, kako im s oltara govori o “nevjeri”.
