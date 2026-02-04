Krš i lom u Rijeci: Vozačica (21) pijana razbila svoj auto i pet drugih. Šteta? Samo 10.000 €...

Riječka policija objavila je detalje prometne nesreće u Tizianovoj ulici u kojoj je 21-godišnja hrvatska državljanka u utorak pijana razbila svoj automobil i još pet drugih.

Djevojka je oko 3:30 sati jurila u ulici te je zbog skliske ceste izgubila kontrolu i udarila parkirani automobil na nogostupu. Od jačine udarca, vozilo je udarilo u drugi parkirani automobil.

- U nastavku nekontroliranog kretanja s vozilom, 21-godišnjakinja je udarila u još tri parkirana vozila na nogostupu. Ukupna materijalna šteta je procijenjena na oko 10 000 eura - naveli su.

Vozačica je u krvi imala 1,56 promila alkohola. Policija je zatražila kaznu od 2910 eura i zabranu upravljanja vozilima na tri mjeseca.