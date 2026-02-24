Krš i lom u Solinu: U bolnici završili pješaci, vozači...

Pravi krš i lom dogodio se u utorak oko 14 sati u Solin, gdje je ispred policijske postaje došlo do teške prometne nesreće.

Kako je potvrđeno iz Policijska uprava splitsko-dalmatinska, nesreća se dogodila točno ispred njihove postaje u Solinu. Na terenu su ubrzo intervenirale hitne službe, a promet je bio otežan dok su policijski službenici osiguravali mjesto događaja.

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovala tri vozila, jedan motocikl i dva pješaka. Okolnosti pod kojima je došlo do sudara zasad nisu poznate.

- Prema za sada dostupnim informacijama, liječničku pomoć zatražile su dvije osobe iz automobila, jedan motociklist i jedan pješak - rekli su iz policije.

Dodaju kako je očevid u tijeku te će se po njegovu završetku znati više o uzrocima ove teške prometne nesreće.